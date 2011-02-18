-ATALAY: ''DİNLEMELER YARGI KARARIYLA'' ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Türkiye bir hukuk devleti, bütün bu işlemler nasıl olacağı yasalarımızda yazılı. Yargı kararı olmadan o tür dinleme gibi şeyler katiyen olmaz'' dedi. Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, alkollü araç kullananlarla ilgili promil limitinin 0.5'ten, 1'e çıkartılacağı yönündeki haberlere dikkati çekmesi üzerine, ''Öyle bir konudan bilgim yok'' dedi. Bakan Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleriyle ilgili olarak ''ben de dinleniliyorum' dediğinin anımsatılması üzerine de, Türkiye'de dinleme işlerinin hangi hukuki süreçlerle olabileceğinin bilindiğini belirterek, bunun yargı kararıyla olacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Atalay, ''Hukuk dışı olduğu söyleniyor. Siz dinleniliyor musunuz?'' sorusunu ''Hukuk dışı bir şey olmaz. Hukuk dışı bir şey yapanlar cezasını bulur. Yanlış yapanlar cezasını görür. Türkiye bir hukuk devleti. Bütün bu işlemler nasıl olacağı yasalarımızda yazılı. Yargı kararı olmadan o tür dinleme gibi şeyler katiyen olmaz'' diye yanıtladı. Atalay, ''Siz de dinlenildiğinizden şüpheleniyor musunuz?'' sorusuna da ''Hayır'' karşılığını verdi.