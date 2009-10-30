Atalay: Dağdan ve Mahmur'dan dönüş olabilir

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Avrupa’dan PKK’lıların gelişiyle ilgili çalışma yapmadıklarını söyledi. Atalay, “Avrupa'dan gelişleri birinci planda görmüyorum. Yakında dağdan ve Mahmur'dan dönüşler olabilir” dedi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.



PKK’lıların Kandil Dağı ve Mahmur Kampı’ndan gelişini ''terörle mücadelenin bir başarısı'' olarak nitelendiren Bakan Atalay, “İşlemlerin tamamı hukuka uygun yapılmıştır'' diye konuştu.



DTP yöneticileriyle çalışmalar kapsamında görüştüğünü, Kuzey Irak’tan PKK’lıların gelmesinden sonra görüşmediğini belirten Atalay, “İllegal yapılarla veya kişilerle görüşmemiz söz konusu değildir. DTP, TBMM'de grubu bulunan partidir, milletimizin oylarıyla gelmiştir. Görüşmeler durdu diye bir karar yok” dedi.



Atalay, “Birlikte yürüme çabalarına katılmayan, her yapılanın altında boşluklar, hatalar arayan, toplumun bazı kesimlerini provoke için kullanan siyasi partilere ne dersiniz? 'Terörün bitmesi onu rahatsız ediyor' dersiniz'' dedi.



“Demokratik Açılım”ın Meclis’te ele alınması gerektiğini söyleyen İçişleri Bakanı Atalay, ''Açık görüşmenin Kasım'ın ilk yarısında olması daha iyi olur diye düşünüyorum'' diye konuştu.



Gelişlerde önceliğin Avrupa’da olmadığını ifade eden “Avrupa'dan gelişlerle ilgili bir çalışmamız yok. Avrupa'dan gelişleri birinci planda görmüyorum. Esas olan Kuzey Irak'tan, dağdan silah bırakıp, dönüşlerdir. Kuzey Irak'tan dönüşler yakın zamanda olabilir. Dönüşler Mahmur'dan olur, dağdan olur” dedi.



Atalay, Mahmur Kampı'yla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: ''Mahmur'u insani boyut olarak ele almak gerekiyor. Biz Mahmur'u hep önemli görüyoruz. Irak devlet başkanı ve hükümetinin de Mahmur ile talepleri var. Kampın, terörist üreten mekan gibi de olumsuz bir yanı var. Biraz daha erken müdahale edelim isteniyor."



Şehit aileleriyle tekrar görüşeceğini belirten Atalay, şehit ailelerinin hiçbir şekilde rencide edilmeyeceğini ifade etti.