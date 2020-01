-Atalay: ''Cevap her şeyi temizledi'' ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Ben şuna inanıyorum, bu dönem bu sorunların çözüleceği dönem olacak, silah bıraktırma da dahil'' dedi. Atalay, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, demokratik açılım konusunda AK Parti'nin vites değiştirmediğini söyledi. Beşir Atalay, ''AK Parti'nin tutumunda böle bir şey yok. Konjonktürel bakmamak lazım. Biz stratejiye çok kafa yorarız. Bazen konjonktürel gibi algılanabilir ama süreklilik içinde bakıldığında yanlışlıklar ortaya çıkar. Biz de 'vites değiştirme' diye bir şey yok ve olmaz. Operasyonların artması bu yönde değerlendirildi ama orada ifade ediyoruz bu yaz dönemi terörü çok daha ileri adımlar atmamıza neden oldu. Sınır bölgesinde şu an terör örgütü çok rahat değil'' dedi. -''27 Nisan bildirisi- Bir soru üzerine, ''27 Nisan bildirisini'', aldığı haber üzerine televizyondan öğrendiğini belirten Atalay, ''Bildiriyi duyduğumda o an gerekli cevabın verilmesi gerektiğini düşündüm'' dedi. Atalay, 27 Nisan 2007 tarihinde yaşananları şöyle anlattı: ''Hemen Başbakanlık Resmi Konuta gittik, orada toplandık. Hırslanılmaz mı böyle bir şeyde, hırslandık tabii. Başbakanımızın bir ifadesi vardı 'dik durmak' diye, işte dik durmak böyle zamanlar için gereklidir. 'Dik durma zamanıdır' şeklinde konuşmalar geçti. Cevap metni oluşturma çalışması yaptık orada, sabaha kadar sürdü. Eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler oldu. Sabaha yakın ayrıldık. Sabah Başbakanımız da Kızılay Genel Kuruluna katılacaktı, gittim, karşıladık. Sonra beraber Resmi Konuta geçtik ama şunu biliyorum hiçbirimizde farkı bir düşünce, duygu yoktu. Çok kararlı, emin adımlarla, Türkiye'yi bu tür şeylerden kurtarma tavrımız, o gün hepimizde bu duygu vardı. Resmi Konut'ta metin üzerinde eklemeler, çıkarmalar oldu. Ülke dışında kimseyle temas olmadı. Hükümet sözcümüzün okumasına karar verildi. Sözcümüz Başbakanlık Merkez Binaya gitti. Bildiri açıklanmış oldu. Türkiye'yi de çok rahatlattı. Çok önemli bir adım bildiriye verilen cevap her şeyi temizledi. Türkiye'de siyaset kurumu da vatandaşlar da kendine özgüvenini artırdı.'' AK Parti'ye açılan kapatma davasıyla o dönem sürdürülen anayasa değişikliğinin irtibatlı olduğunu ifade eden Atalay, ''Neticede, o dönem anayasa çalışması yapılamadı ve maksat hasıl oldu'' dedi. -''Şu anda kıyafet veya başörtüsünü yasaklayan kanun hükmü yok'' Başörtüsünü serbest bırakacak yasal düzenlemenin neden yapılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Atalay, Türkiye'nin kılık kıyafet sorununu aştığını vurguladı. Atalay, ''Sosyolojik bir analiz içinde, sosyal değişimler bazen kendi hükmünü yürütüyor. Gelişmeler öyle değişimi kendiliğinden sağlar ki şu anda kıyafet veya başörtüsünü yasaklayan kanun hükmü yok. Bugüne kadar ki olumsuzlukların nedeni fiili durumdu, şu an ki fiili durum onu gösteriyor. Acele etmeden bu süreci yürütmek lazım. Değişim süreci her şeyi değiştiriyor, her şey normalleşiyor. Değişim, sonunda istenen hedeflerin hepsini sağlayacaktır. Toplumsal değişime güvenmek lazım. O konuda büyük bir sorun görmüyorum ortalıkta'' dedi. -Yeni anayasa çalışmaları- Yeni anayasanın bütün sorunları çözeceği noktasında insanların beklenti içine girdiğine dikkati çeken Atalay, şöyle devam etti: ''Yeni anayasa olmadıkça Türkiye'yi demokratikleştiremezsiniz, istediğiniz konuma getiremezsiniz. Bu anayasada çok büyük kısıtlamalar var. Ufukları daraltan, uygulamaları zorlaştıran, kurumları zorlayan pek çok hüküm var. 26 maddelik anayasa değişikliği bile toplumda ne kadar rahatlama yaptı görüyorsunuz. Yeni anayasa Türkiye'ye hiçbir olumsuzluk getirmeyecek, çok artılar getirecek. Anayasa çalışmalarına çok asılmak lazım. Sivil toplum kuruluşlarıyla mekanizmalar kuruluyor, önerileri alınıyor. Ne kadar çok katılım olursa anayasa o kadar içselleştirilir. Düşünce ve basın özgürlüklerine yönelik çalışmalar sürüyor.'' -''Son zamanlarda kepenk falan kapattıramıyorlar'' Terör sorunu çözülmeden Türkiye'nin önünün açılamayacağını ifade eden Atalay, ''Terör, ayağımızda prangadır'' dedi. Bu konuda muhalefetin zorluklar çıkardığını dile getiren Atalay, başka ülkelerde bu sorunları çözmek için muhalefetle iktidarın birlikte hareket ettiğini belirtti. Siyaset kesimini muhatap aldıklarını ve muhataplarının BDP olduğunu açıkladıklarını hatırlatan Atalay, ''Ama BDP, kendisi terör örgütü ile arasına o mesafeyi koymadı. Şu anda siyaset kesimi orada zayıf. 'Hükümet, devlet bu sorunu çözmüyor, yeterince adım atmıyor' derken bütün boyutlarıyla konuya bakmak lazım'' dedi. Devletin bütün kurumlarının birlikte çalıştığına değinen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, şunları kaydetti: ''Ben şuna inanıyorum, bu dönem bu sorunların çözüleceği dönem olacak, silah bıraktırma da dahil. Terörün minimize edilmesi için... Artık o zamanların geldiği düşüncesi var bizde. Bölgede de vatandaşın tutumuna da bakıyoruz, elimizde iyi araştırmalar var, vatandaşın nabzını da tutuyoruz. Orada da doğrusu bu konuda son zamanlarda özellikle, bu seçim sonrası, terör örgütünün tutumu, siyasi kesim, o vatandaşlar da artık bunlara tepki gösteriyor. Son zamanlarda kepenk falan kapattıramıyorlar artık.'' Terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Atalay, demokratikleşme adımlarının da süreceğini, bu konuda bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını ifade etti.