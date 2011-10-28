-Atalay: Çadır ve battaniye ihtiyacı kalmadı ERCİŞ (A.A) - 28.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki deprem bölgesinde yarın akşama kadar acil taleplerin hepsinin karşılanmış olacağını, bölgede çadır ve battaniye ihtiyacının da kalmadığını bildirdi. Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Erciş Kaymakamlığını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge milletvekilleri ve diğer yetkililerle çalışmaları değerlendiren bakanlar, deprem çalışmalarında devletin tüm kurumlarının gerekli çalışmaları en kısa sürede yerine getirdiğini belirttiler. İçişleri Bakanı Şahin, depremde yıkılan binalara anında müdahale edildiğini, 65 enkazda 65 ekip tarafından çalışma başlatıldığını bildirdi. Kalkınma Bakanı Yılmaz da arama kurtarma çalışmalarının kısa sürede başladığını, Erciş'te 209 kişinin enkazdan canlı olarak kurtarıldığını kaydetti. İhtiyaçları tespit ederek, en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Atalay, şunları söyledi: ''Buradaki değerlendirmeden sonra Van'da da değerlendirme toplantısı yapacağız. Gelirken köylere uğradık. Her şeyin normalleştiğini görüyoruz. Erciş ve Van merkezde geçici iskanlar sağlandı, pek bir telaş kalmadı. Özellikle yiyecek ve su gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Çadır kentlerde sorun yok. Köylerde bazı talepler bildirdiler. Onların gönderilmesi için talimat verdik'' diye konuştu. Van ve Erciş'te geçici hasar tespitleri yapıldığına işaret eden Atalay, şöyle devam etti: ''Daha kalıcı hasar tespiti yapılacak, o biraz uzun sürüyor ama en azından oturulabilecek ve hiç oturulamayacak binalar tespit edildi. Vatandaşların oturabileceği az hasarlı binaların tespiti yapıldı. Çok hızlı ve organize çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları Erciş'te 9 binada sürüyor. Canlı vatandaş varsa veya hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız varsa onların çıkarılması için sadece 9 binada çalışma sürüyor.''