-ATALAY : BU OLAYDA KESİNLİKLE SİYASİ BİR MÜDAHALE YOK İNEGÖL (A.A) - 28.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin, ''Bir defa bu olayda kesinlikle siyasi veya ideolojik bir müdahale yok. Bunun oluşması tamamen spontanedir. Önceden planlanmış bir olay değildir'' dedi. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile helikopterle İnegöl'e gelen Atalay, İlçe Emniyet Müdürlüğünde Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa Emniyet Müdür Vekili Arif Okçu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Cici, İnegöl Kaymakamı Durmuş Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ile bir araya gelerek yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Bakan Atalay ve beraberindekiler, olayların yaşandığı bölgedeki polis merkezini ziyaret etti. Beraberindekilerle daha sonra İnegöl Belediyesi'ne geçen Atalay, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. -''HER TARAFTA OLABİLECEK ASAYİŞ OLAYI''- Atalay, İnegöl'de gerekli çalışmaların yapıldığını, kendisinin de hem Vali Şahabettin Harput hem emniyet hem de mülkiye müfettişlerinden olaylara ilişkin bilgi aldığını belirterek, şunları söyledi: ''Bütün bu bilgiler ışığında şunu sizlere açıkca söylemek istiyorum. Basınımızı bu konuda doğru bilgilendirmek çok önemli. İnegöl yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnegöllü vatandaşlarımız bu işte en fazla üzülenler. Bu olay özü itibarıyla, başlangıcı itibarıyla Türkiye'nin her tarafında olabilecek türde bir asayiş olayıdır. Daha önce yapılan bir alışveriş, özellikle de işte bir halk otobüsü şoförlüğü yapan vatandaş ile Orhaniye Mahallesi sakinleri arasında yol verip vermeme, korna çalma vs gibi konularda çıkmış bir kavga meselesidir. Olayın başlangıçta hiçbir siyasi yönü yok. Kavgaya karışanların da aşırı alkollü olduğu, bilinçsizce hareket ettikleri yine daha önce de açıklanmıştı ve bilinmektedir. Çıkan kavgada 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kavgaya karışan 5 şahıs gözaltına alınmıştır.'' Bu olayın birileri tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti: ''Birtakım aslı olmayan, toplumu tahrik edici haberlerle vatandaşlarımız galeyana getirilerek, olay provake edilmeye çalışılmıştır. O gün biliyorsunuz, festivaldeki konserden çıkan vatandaşlarımız, gençler arasında 'PKK insanlarımızı öldürdü' falan gibi yanlış şeylerle, tamamen tahrik edici ifadelerle insanlar polis merkezimizin önüne yönlendirilmiştir. Ama oraya gelen vatandaşların, bin civarında vatandaşın bir kısmı seyirci olarak kalmıştır. İçlerinden bir grup, tahrik eden tutum içinde hem polis merkezimize hem de polis araçlarına saldırmışlardır. Hatta polis araçlarını alkolle yakmaya çalışmışlardır. Polis merkezimizin camlarına bira şişeleri fırlatmışlardır. Tabi olayın olduğu akşam düzenlenen konser nedeniyle ortaya çıkan kalabalığın arasında yanlış bilgiler işin belki kitleselleşmesinde önemli rol oynamıştır. Meydana gelen hasarı şöyle ifade edeyim. Burada polislerimiz yaralanmıştır. Polis merkezi ve ilçe belediye binasının camları kırılmıştır. Bir emniyet otosu ve belediye otosu yakılmıştır. 12 adet emniyet aracı kullanılamaz hale gelmiştir. İki adet ambulans aracı da hasar görmüştür. Ayrıca, vatandaşlarımıza ait 5 sivil araç ile 9 iş yerinde de hasar meydana gelmiştir. Güvenlik güçlerimiz kısa süre içerisinde olaya müdahale etmişler ve yapılan görüntülü tespitlerle çalışmalar sonucunda 53 kişi gözaltına alınmıştır.'' Bakanlık olarak olayın hemen ardından gerekli incelemelerin yapılması için mülkiye ile polis başmüfettişi görevlendirdiklerini belirten Atalay, ayrıca olayın her boyutuyla ortaya konması için istihbaratın da içinde olduğu bir ekip gönderdiklerini bildirdi. ''Bizim de tespitlerimiz var. Doğrusu hem güvenlikle ilgili, kendi çalışmalarımızla ilgili arkadaşlarımızın genel manada nerelerde eksiklikleri olmuş, nerelerde yetersizlikler var. Onları da değerlendirdik ve o konularda gerekli tedbirleri alacağız'' diyen Atalay, şöyle konuştu: ''Olayın özüyle ilgili şunu tekrar ifade etmek istiyorum; bir defa bu olayda kesinlikle siyasi veya ideolojik bir müdahale yok. Bunun oluşması tamamen spontanedir. Önceden planlanmış bir olay değildir. Bu, ilk önemli tespitlerimizden birisidir. Hiçbir siyasi ve ideolojik bir yönlendirme veya oluşmasında ilk başta etkileme söz konusu değildir. Tamamen şoförler arası bir kavgadan yoğunlaşan bir olaydır. Olayı tamamen ticari çıkar gruplarının karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir olay olarak değerlendiriyoruz. Ve doğrusu bir sebebi de cehalettir. Bir kısım kışkırtıcıların halkı tahrik edici söz ve hareketleri konusunda açık ve net beyanlar vardır. Maalesef şunu da açıkça söyleyeyim, bunları açık konuşmak lazım. İnegöl'de sporla ilgili amigolar grubunun burada önemli rolü olmuştur. Vatandaşı yönlendirmede ve polis merkezinin önüne doğru vatandaşı çekmede. Bu da bizim tespitlerimizden birisidir.''