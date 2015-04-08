Atalay: 'Başkanlık sistemi partimizin tezi olacak'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasının ardından AKP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili aday listesiyle ilgili soruları yanıtlayan Atalay, Osman Gökçek aday gösterilmeme sebebinin, babası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasında yaşanan gerginlikten olmadığını söyledi. Osman Gökçek'in aday gösterilmeme sebebinin AKP'yle akrabalık bağı olan adayların listeye girmemesi kararı olduğunu söyleyen Atalay, "Çok örnek vardır, akraba ilişkisinden dolayı aday olmayan. Yani aday adayı olmuş, vasıfları aday olmaya müsait ama sırf bu akrabalık ilişkisinden dolayı aday yapamadığımız epeyce aday adayımız vardır" dedi.

'Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kurucu liderimizdir'

Aday listeleri belirlenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüş alınıp alınmadığı konusuna da değinen Atalay, "Biraz önce söyledim. Bu aday tespiti çalışması nasıl oldu, hangi ilkelerle gerçekleşti, bunları anlattım. Bunlar aslında bizim partimiz kurulalı beri edindiğimiz birikimdir. Bu birikimle biz hemen hemen geçen seçimlerde uyguladığımız yöntemleri uyguladık. Sadece STK sandığını ilk defa koyduk. Üst Kurulumuz bu çalışmaları yürütmüştür. Ama tabii, Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kurucu liderimizdir. Bu hareketteki yerini hepimiz biliyoruz. Onu söylememe gerek yok" ifadelerini kullandı.

'AKP başkanlık sistemini yıllardır savunuyor'

Atalay, seçim beyannamesi ve başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalar da yaptı. "Dünyada parlamenter sistemin de başkanlık sisteminin de tam demokrasiyi işleten örnekleri var. Bunlar bu süreçte tartışılacak. Ama bizim kendi seçim beyannamemizde bütün bu demokratik şartları sağlayan başkanlık sistemi partimizin tezi olacak" diyen Atalay, AKP'nin başkanlık sistemini yıllardır savunduğunu ve başbakanın bu konu üzerinde çalıştığını, ayrıca cumhurbaşkanıyla da değerlendirdiğini söyledi.

AKP'nin aday profiliyle ilgili de bilgi veren Atalay, şunları söyledi: "2011’de 78’i kadınmış, 472’si erkekmiş. Yani bu sayının önümüzdeki parlamentoda yükseleceğini düşünüyoruz. Biz daima kadın adayları teşvik ettik. Zaten başvurular içinde yani 6 bin 223’ün içinde binin üzerinde, yaklaşık yüzde 20 kadın adayı başvurusu vardı. Şu anda bunlardan aday olma oranı erkek kadın mukayesesinde yüzde 18’i kadın, yüzde 82’si erkek."