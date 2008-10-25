Atalay-Akman-Karaman el ele

İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasında adı geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’la 1998 - 1999’da ortak şirket kurduğuna ilişkin belge ortaya çıktı. Dernekleri denetlemekle görevli Atalay, Deniz Feneri skandalı patlak verdiğinde hemen harekete geçmemekle suçlanmıştı.



Belgeye göre Atalay, Akman ve Karaman’la birlikte, Kanal 7’ye danışmanlık hizmeti de veren Nehir Medya Yayıncılık Filmcilik Tanıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hem kurucu ortağı hem de Yönetim Kurulu üyesi. Atalay ve arkadaşları, Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla 1 Aralık 1998’de İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na şirket tescil başvurusunda bulundu.



Halen faaliyetlerini sürdüren şirket için resmen 5 Ocak 1999’da kuruldu. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na noter aracılığıyla başvuruda bulunulmuş. Merkez olarak İstanbul gösterilmiş.



Başvuru belgesine göre, Kanal 7’nin işlerini yapan Nehir Medya’nın kurucuları Atlas - Nehir İletişim AŞ, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Veli Korkmaz, Mehmet Kaplan, Mustafa Güleç, Durmuş Korkmaz, Mustafa Çelik, Zekeriya Karaman ve Aykut Zahid Akman olarak gözüküyor.



Ankara adresi



Aynı belgede yönetim kurulu üyeleri de sırasıyla “Durmuş Korkmaz, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Veli Korkmaz, Mehmet Kaplan, Mustafa Güleç ve Aykut Zahid Akman. Belgede, Atalay hakkında “Beşir Atalay, TC uyruklu. Bahçelievler Mah. 39. Sok. No: 7/8 Bahçelievler/Ankara” bilgileri yer alıyor. Yazılı başvuruda, şirket ortaklarının mevzuat gereği noter onaylı üçer imzası da bulunuyor.



Kılıçdaroğlu’ndan soru önergesi



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kalıçdaroğlu, 21 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Atalay’ın, Nehir Medya AŞ’nin ortağı olduğunu belirterek, Başbakan Tayyip Erdoğan’a şu soruları yöneltmişti: “Bu şahıslarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği soruşturmalarda gerekli objektifliği gösterebileceğine inanıyor musunuz? Bu gelişme, Atalay’ın Akman ve Karaman’la geçmişteki ortaklığı nedeniyle tarafsızlığını artık koruyamayacağını göstermez mi? Dernekleri denetleyen İçişleri Bakanlığı Deniz Feneri karşısında tarafsızlığını koruyabilir mi? Bakan Atalay, Zekeriya Karaman’ın Başkanı olduğu Kanal 7’ye herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş midir?”

