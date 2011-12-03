-Atalay: 93 Van merkez köyünde hasar tespiti tamamlandı VAN (A.A) - 03.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili olarak ''Şu anda 93 Van merkez köyünde hasar tespiti tamamlandı, Erciş köylerinde tamamlandı, Erciş merkezinde 13 mahalleden sadece bir mahallede devam ediyor.'' dedi. Van Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Atalay, hükümet olarak sürekli deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Atalay, deprem bölgesinin bakanlar tarafından boş bırakılmadığını dile getirerek, ''Hiçbir konuda bir yetersizlik söz konusu değildir. Maddi konularda hiçbir sınır yok. Yeter ki vatandaşa giden hizmetler iyi gitsin. Hiçbir konuda yetersizlik ve imkansızlık çekmesinler'' dedi. Depremin 15'inci gününde geçici konut olan konteynerlerin teslimine başlandığını hatırlatan Atalay, ''Bu konteynerler orta vade iskan malzemesidir. İnşallah kalıcı konutların teslimine kadar vatandaşlarımız orada kalacaklar. Şu an 21 bin adet satın alındı. Şimdiye kadar 5 bini teslim edildi. Bu konteynerlerin taşınması biraz zaman alıyor. Köyler bitmek üzere, Erciş ve Van'da kurulumu başlıyor. Konteynerlerin kurulması için ciddi altyapı lazım. Şehir kurar gibi altyapı hazırlanıyor. Su, atık su ve elektrik gibi altyapı yapılıyor. Sonra konteyner kuruluyor. Şimdi Erciş'te Kızılay'ın 2 bin konteyner yerinde konteynerlerin kurulumu başladı. Van'da kurulum başladı. Van'da sayısını biraz artırıyoruz. Önce 2 bin 500 kurulmasını planlamıştık ve şimdi 9 bin'e çıkardık'' diye konuştu. -''Master planı çalışması yapılıyor''- Master planı ihalesinin geçen hafta yapıldığına değinen Atalay, ''Şu anda Van ve Erciş'le ilgili master plan çalışmamız yapılıyor. Yeni şehir nerede kurulacak, kaç konut yapılacak, o konularda karar hasar tespit çalışması ve master plan çalışmasına göre belirlenecek'' diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu: ''Böylece o master plan bittiğinde kesin hasar tespit çalışmaları bitmiş olacak. O zaman hem yer tespiti hem de konut sayısı da belli olacak. Van ve çevresinin mevcut arazilerinin zeminleri tespit ediliyor. Buna göre yeni şehrin kayacağı yerler tespit ediliyor. Bunu erken deklare etmemek gerekir. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Edremit ve Kalecik tarafları daha sağlam bir zemin gibi ama bütün bu çalışmalar master plandan sonra ortaya çıkacak.'' -Hasar tespit çalışmaları- Hasar tespit sonuçlarının askıya çıkacağını ve Valiliğin web sitesinde yayımlanacağını dile getiren Atalay, şunları söyledi: ''Bu üçünün askıya çıkması önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek. Kesin hasar tespit sonucu askıya çıkarılıyor. Muhtarlıklarda ve valiliğin web sitesinde yayımlanacak. Vatandaşların bu sonuçlara bir ay içinde itiraz süresi var. İtirazı olanlar, itirazını yapanların işlemleri yapılacak. Vatandaşın hak talepleri bu raporlara göre olacak.'' -Ayni yardım yerine nakdi yardım- Vatandaşların ayni yardımlar yerine Başbakanlık, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı hesaplara nakdi yardım göndermesini isteyen Atalay, ''Ayni yardımlar ve nakdi yardımlara ilgili olarak şu anda Başbakanlık, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı hesaplarda 228 milyon TL toplanmıştır. Bunun tamamı burası için harcanıyor ve harcanmaktadır. Gerektiğinde Van Valiliği ve kurumların hesabına aktarmalar yapıyoruz'' dedi.