-ATALAY: 24. FASLIN AÇILMASINA ÇALIŞACAĞIZ BUDAPEŞTE (A.A) - 07.10.2010 - Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in resmi davetlisi olarak Macaristan'a gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Macaristan'ın 2011 yılında başlayacak olan AB dönem başkanlığında, 24. faslın açılmasına çalışacağız'' açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği rezidansında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Atalay, Macaristan İçişleri Bakanlığı'nın uzun zamandır kendisini Macaristan'a davet ettiğini, yoğun olduğu için bu davete ancak icabet edebildiğini söyledi. Bakan Atalay, iki günlük resmi Macaristan ziyaretinde beraberinde 8 kişiden oluşan bir heyetin bulunduğunu, Türkiye İçişleri Bakanlığı'na bağlı bürokratların yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı üst düzey yöneticilerin de Macaristan'da muhataplarıyla bir dizi toplantılar gerçekleştireceğini açıkladı. Başkent Budapeşte'de iki gün boyunca sürecek olan toplantılarda özellikle iki ülke arasındaki güvenlikle ilgili konuların görüşüleceğini söyleyen Bakan Atalay, ''Sınır aşan suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç olan insan kaçakçılığı ve terör, görüşülecek en önemli konular olacak'' diye konuştu. İçişleri Bakanı Atalay, uzun yıllar aradan sonra iki ülkenin ilk kez bakan düzeyinde toplanacağını, İngiltere, Macaristan ve Türkiye'nin ortak yürüttüğü bir proje olan, ''Entegre Sınır Yönetimi Sistemi'' konulu çalışmayla ilgili görüşüleceğini, Macaristan'da yapacakları toplantıların her iki ülke adına da çok yararlı olacağını belirtti.