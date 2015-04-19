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Yaşam

Atalarımız gerçekten yamyam mıydı?

Somerset bölgesindeki Gough Mağarası’nda 15 bin yıl önceye ait olduğu tahmin edilen kemikleri bulundu

19 Nisan 2015 17:21

Atalarımızın yamyamlığıyla ilgili şüpheler artık ortadan kalkıyor. İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Gough Mağarası’nda 1992’de yapılan kazılarda bulunan kalıntılar bir grup insanın kesilip yendiğini gösteriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanları burada bulunan kemikler üzerindeki izleri incelemeye devam ediyor. Kemiklerin hangi döneme ait olduğunu bulmak için radyoaktif karbon izotoplarına bakılıyor. İnsan ve hayvan kemiklerini içeren kalıntıların 15 bin yıl önceye ait olduğu tahmin ediliyor.

Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nden Silvia Bello, incelemeler sonucunda kemiklerin önceden tahmin edilenden çok daha fazla işlemden geçtiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Bello, etlerin kemikten sıyrılması, süngersi kemiklerin kırılması, ilik çıkarma ve çiğneme işlemlerini kemikler üzerinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde gördüklerini söylüyor. En korkunç olanı ise kemikler üzerindeki diş izleri.

Bu bulgular yamyamlığın atalarımız açısından normal bir davranış olduğunu gösteriyor. Ayrıca kafataslarıyla da oynandığı, bazılarının başlık haline getirildiği belirtiliyor.
Araştırmayı yürüten ekipten Londra UCL Üniversitesi’nden Simon Partiff, bu döneme ait gömütlerin nadir olduğunu ve birçok kazı alanında başka atıklarla karışmış insan kalıntılarına rastlandığını söylüyor.

Yapılacak daha ayrıntılı araştırmalarla yamyamlığın insanlar arasında ne kadar yaygın olduğunun ve ritüellerin ardından insan kurban etmenin gelenek olup olmadığının tespit edilmesi planlanıyor.
 

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