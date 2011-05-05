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ATAKUM SULAR ALTINDA SAMSUN (A.A)

05 Mayıs 2011 14:50

-ATAKUM SULAR ALTINDA SAMSUN (A.A) - 05.05.2011 - Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atakum ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri iki gün aradan sonra yeniden sular altında kaldı. Dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak sonrası özellikle Atakum ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve iş yeri sahipleri kendi imkanları, itfaiyenin yardımı ile ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.  Şiddetli yağış sonucu tramvay yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. Yollar üzerinde de büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede bazı bölgelerde ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Samsun'da 2 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atakum ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, bazı vatandaşlar evlerinde ve araçlarında mahsur kalmıştı. Sağanak yağışın hayatı felç ettiği ilçede, mahsur kalanlar itfaiye ve polislerce kurtarılmaya çalışılmış, iş çıkışı olması nedeniyle büyük su birikintileri oluşan yollarda araçlar uzun kuyruklar oluşturmuştu.

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