Atakum Belediye Başkanı Deveci, eski AKP yönetiminin borçları nedeniyle gelen hacze isyan etti: Buyurun binayı satın, ben çadırda hizmet ederim

Eski AKP yönetiminin borçları nedeniyle kapısı sürekli icra memurlarınca çalınan CHP’li Atakum Belediyesi’nin bu kez de ek hizmet binası haczedildi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Kamu binasını satacaksanız buyurun belediyenin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda hizmet ederim" diye sitem etti.

Samsun İcra Mahkemesi tarafından satışına karar verilen Atakum Belediyesi ek hizmet binasında icra memurları tespit yaparak haciz işlemi uyguladı.

Göreve geldiği günden bu yana hacizle karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Cemil Deveci, “Ben 30 yıllık avukatım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. İcra memuru kimseye sormadan geliyor ve tespit yapıyor. Mahkeme de icra memurunun raporuna dayanarak, bizim itirazlarımızı ve sunduğumuz belgeleri kale almadan karar veriyor. Kamu binasını satacaksanız buyurun belediyenin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda hizmet ederim” dedi.