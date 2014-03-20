Ataköy'deki TOKİ'ye yürütmeyi durdurma kararı

Ataköy sahilde İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nu devre dışı bırakan TOKİ’ye mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Radikal gazetesinden Ömer Erbil’in haberine göre, Ataköy sahilde yer alan TOKİ’ye ait arazideki hukuksuzluk iddialarına karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mimarlar Odası’nın açtığı davayı görüşen mahkeme, 25 Şubat’ta verdiği kararda Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarından iddialarla ilgili belge ve bilgileri isteyerek şöyle dedi:

“Olayın özelliği ve davanın durumu dikkate alınarak, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idareden savunma ve ara kararı cevabı alınıncaya kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi.”