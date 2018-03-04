T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ATAKÖY'DE YAĞMUR NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

  Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü

04 Mart 2018 15:32

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy\'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.
İstanbul\'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bakırköy Ataköy\'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
-Göle dönen yollar
-Araçların su birikintilerinden geçmesi
-Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKDHA İstanbulAtaköyBakırköy AtaköyOluşanGörüntü Dökümü Göle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24