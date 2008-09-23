Ataköy arazisi Sinpaş'ın oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan Ataköy-Bakırköy sahil şeridindeki 124 bin 980 metre karelik arazinin ihalesinde, en yüksek teklifi 850 milyon YTL ile Simpaş-Kat Turizm Gayrimenkul A.Ş. Ortak Girişim Grubu verdi.



İhale, TOKİ'nin Ankara Bilkent'te bulunan merkez binasında açık artırma yöntemiyle yapıldı.



Simpaş-Kat Turizm Gayrimenkul A.Ş. Ortak Girişimi ve Akdeniz İnşaat A.Ş'nin katıldığı ihale, 650 milyon YTL muhammen bedel üzerinden başladı. 5 milyon YTL'lik artırım aralığı uygulanan ihalede, 9'uncu turda Simpaş-Kat Turizm Gayrimenkul A.Ş. Ortak Girişimi 850 milyon YTL teklif ederken, Akdeniz İnşaat A.Ş. 845 milyon YTL'lik teklifinden daha yükseğe çıkamayacağını bildirdi.



İhale teknik olarak sonuçlanırken, TOKİ teklifi değerlendirip sonucu firmaya bildirecek.

