Atakoğlu, ABD'de listebaşı!

Müzik hayatına Amerika’da devam piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu’nun "İstanbul in Blue" adlı albümü, Amerika caz radyoları listesinin "dünya müziği" kategorisinde birinci sıraya yükseldi.



Konuya ilişkin yazılı açıklamada, geçen haftalarda 4’üncü sırada yer alan Atakoğlu’nun albümünün, birinci sıraya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, albümünün listenin "caz albümleri" kategorisinde de en çok çalınan 200 albüm arasında 38’inci sırada yer aldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakoğlu, listede birinci sıraya yükselmenin her müzisyenin hayali olduğunu belirterek, "Benim için, Türkiye için çok büyük bir başarı. Gerçekten çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğim ve bu başarımı Türk halkı ile birlikte kutlama olanağına sahip olacağım" dedi.



Atakoğlu’nun, eserleri Sezen Aksu, Tarkan, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel tarafından seslendirilecek.



Atakoğlu’nun, müzik dünyasında 25’inci yılına özel bir albüm hazırlığı içerisinde olduğu da belirtilen açıklamada, sanatçının 25’inci yılı dolayısıyla bir dizi konser de vereceği kaydedildi.

