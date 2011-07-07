Ataklı: Tüm generaller istifa etsin

T24- Vatan yazarı Can Ataklı, "hapisteki muvazzaf general ve amirallerin sayısının 42'yi bulmasının ardından ordunun her gün rezil edilmemesi için mevcut generallerin Askeri Şûra toplantısını beklemeden istifa etmeleri ya da emekliliklerini istemelerini" önerdi.

Ataklı'nın köşesinde yayımlanan (7 Temmuz 2011) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Generallerin artık görmesi gereken gerçek şudur: Bu ordu değişecek. İktidar kendi zihniyetine ve hedeflerine uygun olarak yeni bir orduyu kuracak.

Belli ki, son 20 yılda ordu içinde çok ciddi kadro faaliyetleri yapılmış, o kişiler şimdi daha üst makamlara gelmişler, ama henüz komuta kademesine çıkmaları için zaman var. Önleri kapalı.

Darbe operasyonlarıyla yapılan ayıklamalar sayesinde herhalde bazılarının önü açılıyor.





Tüm generaller istifa etsin





Eğer mevcut generallerin ordularına ve mesleklerine karşı sorumlulukları hâlâ varsa, Askeri Şûra toplantısını beklemeden istifa etmeleri ya da emekliliklerini istemeleri gerekir.

Bu topluca yapılırsa iktidar da rahatlar, kendi politikasına uygun orduyu kurar, hiç olmazsa sanki bir suç ortaya çıkarılıyormuş gibi yapılan tutuklama operasyonlarıyla ordunun her gün rezil edilmesi de sona erer.