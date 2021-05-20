Ataklı: Biden, Ruslarla yeni silah pazarlıklarına girilmesinden rahatsız olmuş, NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşme konusunu tekrar değerlendirecekmiş

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, ABD Başkanı Joe Biden'ın S-400 konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerden rahatsız olduğunu ve Biden'ın NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşüp görüşmemeyi değerlendireceğini yazdı. Ataklı, "Saraya girip çıkabilen dostlarım, 'Durum çok kötü' diyorlar kaç gündür. Bir kere bu Sedat Peker konusu sarayın dengesini fena halde bozmuş. Cevap verilse bir türlü, verilmese başka türlü… Süleyman Soylu’nun içine düştüğü korkunç durum da sarayda küçük bir panik yaratmış durumda" dedi.

Ataklı, "siyasetçi eski bir dostunun", "Erdoğan, Soylu’dan nedense çekiniyordu. Hatta istifa şovundan sonra tam gözden çıkarmıştı ki, bir şey oldu ve gece yarısından sonra ani bir karar değişikliğine gitti. Ama bu kez durum çok farklı. Soylu bitti artık, birkaç gün içinde istifa etmesi veya görevden alınması sürpriz olmaz" ifadelerini aktararak şöyle devam etti:

"Ancak aldığım bilgilere göre sarayın dengesini asıl bozan Amerika ile ilişkiler. Peker olayı işin tuzu biberi olmuş.

Aklıevvel danışmanlar, Peker’in 'Amerika desteği ile' bu açıklamaları yaptığını söylemeye başlamışlar bile içerde. Yakında medyaya da yansır, saray yazarları başlarlar 'Peker’in arkasında CIA var' demeye.

Peki ne var Amerika ile ilişkilerde? Dün Amerika’dan gelen çok sert açıklama işin son noktası aslında. Evveliyatı var.

Aldığım duyumlara göre, başkan seçildikten sonra dünyada aradığı en son lider Erdoğan olan Biden, S-400’ler konusunda bir adım atılmaması ve Ruslarla yeni silah pazarlıklarına girilmesinden çok rahatsız olmuş.

Bunun sonucu olarak da 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşme yapıp yapmama konusunu tekrar değerlendireceğini belirtmiş. Bu haber elbette Ankara’ya da ulaşmış.

AKP Genel Başkanı her ne kadar 'şeytanın başı' olarak hep Amerika’yı gösterse de Amerika Başkanı ile yüz yüze görüşme söz konusu olunca bambaşka bir havaya bürünüyor.

Erdoğan bu uğurda 'soykırım' mesajını bile sineye çekti biliyorsunuz. Şimdi görüşme tehlikede olunca Erdoğan çok öfkelendirmiş. 'Eli kanlı Biden' sözleri bu öfke üzerine söylenmiş. Tabii bunun karşılığı ilk kez çok sert geldi.

Yanlış hatırlamıyorsam Amerika ilk kez, 'Bırakın ne isterse söylesin, bizim istediklerimizi yaptıktan sonra mesele yok, kendi halkını kandırsın istediği kadar” politikasını bir kenara bırakıp görülmemiş bir şiddette tepki gösterdi 'eli kanlı Biden' tanımına. Bana öyle geliyor ki, daha önceki efelenmelere hiç ses edilmemesine alışan danışmanlar da çok şaşkın durumdalar.

Art arda güya sert açıklamalar yaparak Biden’ı ve Amerika’yı daha da çileden çıkaracak laflar ediyorlar. Üç kişinin kifayetsiz muhterisliği nedeniyle Türkiye’nin itibarı bir kez daha yerle bir ediliyor."