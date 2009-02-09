Atagold'un ödediği yıllık kira 870 bin euro

Kamer'in milletvekili ortağı da var

Cihan Kamer, Bilal ve Sema Erdoğan'la ortak olduğu Atagold için 'Küçük bir şirket, 50-60 bin TL kazanıyorlar' dedi ancak, şirketin ödediği yıllık kira tam 870 bin euro çıktıBaşbakan Tayyip Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getiren son polemiğin konusu Ekrem Tosun ve Atagold Kuyumculuk.Başbakan Erdoğan'ın 'Çok yakın dostum' dediği Cihan Kamer'in kurduğu Atagold Kuyumculuk'a Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal ve büyük oğlu Burak'ın eşi Sema Erdoğan'ın yüzde 50 ortak oldukları ortaya çıkmıştı.Atasay Kuyumculuk'un sahibi olan Cihan Kamer, yüzde 50 oranında ortak olduğu şirket için "küçük bir işletme" ifadesini kullandı. Ancak rakamlar öyle söylemiyor. Atagold'un Atatürk Havalimanı'nda bulunan tek şubesinin yıllık kira bedeli bile 870 bin euro.Başbakan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Ekrem Tosun ile ilgili , "Ne kanımdan ne meshebimden hiç tanıdığım biri değil" demişti.Ekrem Tosun, Cihan Kamer'in sahibi olduğu Atasay kuyumculuğun mali müşaviri. Kardeş şirketi Atagold'un da yüzde 50 hissesine sahip. Tosun, Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal ve gelini Sema Erdoğan'ı yurt dışında yaşadıkları için temsil ediyor.Ekrem Tosun, onlar adına oy kullanıyor.Atasay kuyumculuğun sahibi Cihan Kamer, Atagold için "Küçük bir şirket, 50-60 bin TL kazanıyorlar" demişti. Bugün ortaya çıktı ki şirketin ödediği yıllık kira bile tam 870 bin euro.Atagold'un tek şubesi Atatürk Havalimanı'nda. 870 bin euro bu mağaza için ödeniyor. Mağazanın kirası sabit değil. Yıllık kira, şirketin yaptığı cironun üzerinden belli bir yüzde oranıyla yapılıyor.Ve 2008 yılı kirası da 870 bin euro. Tabi cirosu bilinmiyor.Kamer'in küçük bir şirket sözleri ise ödenen kira bedeli öğrenildiğinde havada kalıyor. Atagold'un cirosu 50-60 bin euronun çok üstündeAma ne kadar? Şimdilik bunu kimse bilemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem Tosun olayında "belgelerin devamı gelecek" dedi.