-ATA TOPRAĞI TÜRKİYE'DE EDİRNE (A.A) - 16.05.2011 - Atletizm Federasyonunca düzenlenen ''23. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'' kapsamında, Selanik'ten Ata'nın doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Edirne Valisi Gökhan Sözen, sınır kapısında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve milletlerin tarihinde ve geçmişinde çok önemli günler ve yerler olduğuna işaret etti. Selanik ve Samsun'un tarihimiz ve milletimiz için çok önemli iki yer olduğunu vurgulayan Sözen, şöyle devam etti: ''Birinde Atatürk doğmuş, birinde ise Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ayak basmasıyla doğmuştur. Aynı şekilde 16 Mayıs'ta büyük yürüyüşün başladığı gün olarak bizim için çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki Samsun'dan Amasya'ya Erzurum'a Sivas'a büyük bir yürüyüş başlamıştır. Doğan güneş dalga dalga, ışık ışık, tüm Anadolu'yu aydınlatmıştır. Nihayet bu ülkenin kuruluşunu, istiklal destanını yazan Türkiye Büyük Meclisi de Ankara'da açılmıştır. Onun için bu törenlerde sembolik olarak Selanik'ten alınıp Cumhurbaşkanımıza sunulacak toprak da çok önemlidir.'' Koşunun adının, ''barış'' olduğuna dikkat çekerek, adı ve amacı barış olan hiçbir faaliyetin tehdit oluşturmayacağını belirten Sözen, ''Arzu ediyoruz ki, Yunanistan'da bu barış anlayışımıza ve gönüllü barış koşusuna ortak olsun. Bu barış koşusu, Selanik'ten başlasın. Oradaki soydaşlarımızın sıkıntılarının, ne çağımıza ne de oradaki ülkeye yakışmayan haksızlık ve yanlışlıkların bir an önce ortadan kalkması ve düzeltilmesi mümkün olsun'' diye konuştu. -''KÖPRÜ DEĞİL, MAYA OLMAK İSTİYORUZ''- Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhanettin Hakgüder de Yunanistan ile Türkiye arasında ''köprü'' değil, ''maya'' olmak istediklerini söyledi. Batı Trakya Türklerinin eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunları bulunduğunu belirten Hakgüder, ''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uygulamayanlar bizim dostluğumuzun önünde en büyük engeli çıkaranlardır. Bunları Batı Trakya Türklerine reva görenlerdir. Ne Mutlu Türk'üm diyene'' dedi. Konuşmaların ardından Vali Sözen Selanik'ten Atatürk'ün evinin bahçesinden alınan ve Türk Bayrağına sarılı olarak kendisine teslim edilen toprağı, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü atletlerine teslim etti. Toprağı alan atletler de Sözen'in tabanca atışıyla verilen startla İpsala Sınır Kapısı'ndan Ankara'ya doğru koşmaya başladılar. Atletler tarafından 737 kilometre yol katederek taşınacak toprak, 19 Mayıs törenlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teslim edilecek. İpsala Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Türk bayrağına sarılan ikinci toprağı, 19 Mayıs törenlerinde Samsun Valisi'ne vermek üzere Batı Trakya Türkleri Derneği Genel Başkanı Hakgüder'e teslim etti. Öğrencilerin şiir okuyup, folklor gösterileri yaptığı törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolusu Mustafa Sarnıç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Edirne Milletvekili adayı Mehmet Müezzinoğlu, Yunanistan Dostluk ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,eski Gümülcine milletvekili Ahmet Faikoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Karagöz ile Batı Trakyalılar ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.