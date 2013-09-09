Güreş olimpiyat sporu olarak yeniden seçildi

Olimpiyat oyunlarında devam edip etmeyeceği belirsiz olan güreş, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te yapılan IOC toplantısında içlerinde beyzbol-softball ve squash'ın da bulunduğu spor dalları ile birlikte olimpiyat sporu olarak kalıp kalmaması için oylamaya sunuldu.

Oylama öncesinde bu 3 branşın uluslararası federasyon temsilcileri branşlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen oylamada güreş, 95 oyun 49'unu alarak 2020 ve 2024 olimpiyatlarında yer almayı başardı. Beyzbol-softball 24 ve squash ise 22 oy alarak olimpiyatların dışında kaldı.

