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Spor

Güreş olimpiyat sporu olarak yeniden seçildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bugün yaptığı oylamada güreş, 2020 ve 2024 olimpiyat oyunlarında yer alacak branş olarak seçildi.

09 Eylül 2013 13:53

Olimpiyat oyunlarında devam edip etmeyeceği belirsiz olan güreş, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te yapılan IOC toplantısında içlerinde beyzbol-softball ve squash'ın da bulunduğu spor dalları ile birlikte olimpiyat sporu olarak kalıp kalmaması için oylamaya sunuldu.

Oylama öncesinde bu 3 branşın uluslararası federasyon temsilcileri branşlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen oylamada güreş, 95 oyun 49'unu alarak 2020 ve 2024 olimpiyatlarında yer almayı başardı. Beyzbol-softball 24 ve squash ise 22 oy alarak olimpiyatların dışında kaldı.
 

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