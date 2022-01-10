Ata Demirer'den "Fatih Terim" paylaşımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. #FatihTerim etiketi Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya otururken, ünlü teknik adamla ilgili art arda paylaşımlar yapıldı. Son olarak, ünlü komedyen Ata Demirer'den de bir "Fatih Terim" paylaşımı geldi.

Son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edilen Galatasaray'da, Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı. Terim, ayrılık kararının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek eşyalarını topladı ve hem futbolcular hem de çalışanlarla vedalaştı.

Terim'in ayrılığı, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. #FatihTerim etiketi, Twitter gündeminde 1. sıraya yükseldi. Galatasaray taraftarı, ünlü teknik adamla ilgili art arda paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyadaki Terim depremi sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi.

Twitter'dan, Terim'in UEFA Kupası'nı kaldırdığı bir anın fotoğrafını paylaşan Demirer, gönderiye "Sen bizim şarkılarımızsın hocam" notunu düştü.

Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde: