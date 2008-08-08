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Ata Demirer Avrupa Yakası'na dönüyor

Ata Demirer, sette Hümeyra ile kavga ettikten sonra ayrıldığı "Avrupa Yakası"na dönüyor

08 Ağustos 2008 03:00

Ata Demirer, sette Hümeyra ile kavga ettikten sonra ayrıldığı "Avrupa Yakası"na dönüyor. Demirer'in, dönüş kararını Hümeyra diziden ayrıldıktan sonra vermesi dikkat çekti.

"Avrupa Yakası"nın ilk bölümlerinde rol alan Ata Demirer, Hümeyra ile sette kavga ettiği için diziden ayrılmıştı.

Çekimler sırasında ekip gülme krizine tutulunca Hümeyra, Ata'yı herkesin içinde azarlamış, bir röportajında da "Sette üç duble viski içtikten sonra gülme krizine tutulmuştu. Hepimiz profesyoneliz." diyerek kendisini savunmuştu.

Ata'nın ayrılışının ardından diziye önce Gaffur tiplemesiyle Peker Açıkalın, sonra da Burhan Altıntop tiplemesiyle Engin Günaydın katıldı.

Dizinin senaristi Gülse Birsel ise "Volkan, askere gitti" diyerek ve zaman zaman da onu anarak, ünlü stand-up'çıyı diziden tamamen kopartmamıştı.

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