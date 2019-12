-AT YARIŞLARINDA 5 KUPA SAHİBİNİ BULDU ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Ankara 75. Yıl Ankara Hipodromu, birincilik ikramiyesi 250 bin liraya kadar ulaşan önemli yarışlara sahne olurken, 5 önemli kupa da sahibini buldu. Safkanlar, Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hatay Koşuları ile Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth ve Sir Percy Loraine koşularında kupa mücadelesi verdi. -ANKARA KOŞUSU- Ankara Koşusu'nda Triple Crown (Üçlü Taç) için Mystical Storm'un koşusu yarışseverler tarafından büyük ilgi gördü. Mystical Storm, yarışı 7. sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya çok yaklaşmasına rağmen bunda başarılı olamadı. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının çim pistteki 2800 metre mesafeli ve 160 bin lira ödüllü koşuyu jokey Halis Karataş'ın bindiği ''Hakkar'' isimli at kazandı. Atın sahibi Talip Öztürk'e ödülünü TJK Başkanı Behçet Homurlu verdi. -HATAY KOŞUSU- Bu yıl 71'incisi düzenlenen 3 yaşlı safkan Arap taylarının çim pistteki 1600 metre mesafeli Hatay Koşusu'nda, 11 safkan start aldı. 250 bin lira ödüllü koşuyu Halis Karataş'ın bindiği ''Onurkaan'' isimli at kazandı. -KRALİÇE II. ELİZABETH KOŞUSU- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth adına düzenlenen 110 bin lira ödüllü koşuyu jokeyliğini yine Halis Karataş'ın yaptığı ''Kid Rock'' isimli at birinci tamamladı. Bu koşuda 1971 yılında bizzat kraliçe tarafından yaptırılmış olan som altından kupayı alabilmek için, aynı ekürinin 3 yıl üst üste bu koşuyu kazanması gerekiyordu. Ancak, bugüne kadar hiçbir ekürü bu başarıya ulaşamadı. Koşunun kupası, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway tarafından atın sahibi S. Selman Taşbek'e verildi. -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KOŞUSU- Birincilik ikramiyesi 180 bin lira olan Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu'nda 4 ve daha yukarı yaş 10 safkan Arap atı 2200 metrelik kum pistte mücadele etti. Koşuyu Sadettin Boyraz'ın jokeyliğini yaptığı ''Tümöz Bey'' isimli at kazandı. -SİR PERCY LORAİNE KOŞUSU- 1933-1938 yılları arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve Türkiye'de safkan İngiliz atı yetiştiriciliğini başlatıp geliştirilmesinde önemli rol oynayan Sir Percy Loraine anısına gerçekleştirilen, 3 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının start aldığı çim pistteki 1900 metre mesafeli, 42 bin lira ödüllü koşuyu jokeyliğini Mücahit Bayır'ın yaptığı ''Latigo Bay'' isimli at birinci sırada tamamladı.