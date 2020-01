At yarışları da özelleştiriliyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Çok sayıda AKP’li milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifine göre, at yarışı lisansları özelleştirilecek. bu amaçla Tarım Bakanlığı’nın elindeki tesis ve taşınmazlar sözleşme sahibine bedelsiz olarak devredilecek.

AKP Grubu’ndan çok sayıda milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifine göre, yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, özelleştirilecek. Bu amaçla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na at yarışı düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışı düzenleme lisansı sahibinin kullanımına devredilecek.

At yarışı lisansının özelleştirilmesi sonunda Tarım Bakanlığı, yurt genelindeki 8 hipodromu arsası ve üzerindeki diğer taşınmazlarla birlikte bedelsiz olarak lisans sahibine teslim edecek.

Kanun Teklifine göre, özelleştirme sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yurt içinde at yarışı düzenleyemeyecek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemeyecek.

Hazine yıllık 1-2 milyar liralık gelire veda edecek

At yarışlarının özelleştirilmesiyle Hazine’nin yıllık 1-2 milyar liralık gelire veda edeceği hesaplandı. Alınan bilgiye göre, at ya­rı­şı ba­his­le­rin­den el­de edi­len ge­lir yıl­lar için­de katlanarak bü­yü­dü. 2006 yı­lın­da iş­lem hac­mi 1 mil­yar 346 mil­yon lira olan at ya­rış­la­rın­da bu ha­sı­la­tın mü­es­se­se pa­yı da­hil 717 mil­yon 714 bin li­ra­sı ke­sin­ti­le­re gi­der­ken el­de edi­len ge­lir 536.8 mil­yon lira idi. 2012 yılında ise Tür­ki­ye Jo­key Ku­lu­bü­'nün ba­his sa­tış ge­li­ri 2011 yı­lı­na gö­re yüz­de 10.3 ar­ta­rak 2 mil­yar 950 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Ge­li­rin, 1 mil­yar 358 mil­yon li­ra­sı ya­rış­ se­ver­le­re da­ğı­tı­lır­ken, 759.1 mil­yon li­ra­sı ise ver­gi ola­rak Ma­li­ye­'nin ka­sa­nı­na ak­tı. 2013 yılında ise at yarışından toplam 3.5 milyar lira gelir bekleniyor.