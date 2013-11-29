At yarışları da özelleştiriliyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA
Çok sayıda AKP’li milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifine göre, at yarışı lisansları özelleştirilecek. bu amaçla Tarım Bakanlığı’nın elindeki tesis ve taşınmazlar sözleşme sahibine bedelsiz olarak devredilecek.
AKP Grubu’ndan çok sayıda milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifine göre, yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, özelleştirilecek. Bu amaçla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na at yarışı düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışı düzenleme lisansı sahibinin kullanımına devredilecek.
At yarışı lisansının özelleştirilmesi sonunda Tarım Bakanlığı, yurt genelindeki 8 hipodromu arsası ve üzerindeki diğer taşınmazlarla birlikte bedelsiz olarak lisans sahibine teslim edecek.
Kanun Teklifine göre, özelleştirme sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yurt içinde at yarışı düzenleyemeyecek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemeyecek.
Hazine yıllık 1-2 milyar liralık gelire veda edecek
At yarışlarının özelleştirilmesiyle Hazine’nin yıllık 1-2 milyar liralık gelire veda edeceği hesaplandı. Alınan bilgiye göre, at yarışı bahislerinden elde edilen gelir yıllar içinde katlanarak büyüdü. 2006 yılında işlem hacmi 1 milyar 346 milyon lira olan at yarışlarında bu hasılatın müessese payı dahil 717 milyon 714 bin lirası kesintilere giderken elde edilen gelir 536.8 milyon lira idi. 2012 yılında ise Türkiye Jokey Kulubü'nün bahis satış geliri 2011 yılına göre yüzde 10.3 artarak 2 milyar 950 milyon liraya ulaştı. Gelirin, 1 milyar 358 milyon lirası yarış severlere dağıtılırken, 759.1 milyon lirası ise vergi olarak Maliye'nin kasanına aktı. 2013 yılında ise at yarışından toplam 3.5 milyar lira gelir bekleniyor.