At ve eşek etinin kilosu 10 TL

'Etin ne olduğunu satanlar biliyor'

Yaklaşık 10 ay süren teknik takip sonucu jandarma ekiplerince 8 Haziran Salı günü eş zamanlı olarak İstanbul, Mersin, Adana, Hatay, Antalya, Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kars ve Muğla'da başlatılan operasyonun ardından 7 tondan fazla kaçak at ve eşek eti ele geçirilmişti.Özellikle Hatay, Kars ve Iğdır gibi illerden artık tarımsal faaliyetlerde ve taşımacılıkta kullanılamayacak hale gelen at ve eşekleri 170-200 TL'den satın alan çete üyelerinin genellikle yaşından dolayı artık ölümü bekleyen veya rahatsızlığı nedeniyle verimsiz hale gelen bu hayvanların kesimi için evlerinin bahçelerini, depoları ve pek kullanılmayan meskun yerleri tercih ettiği belirtildi.Ayrıca kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin nakliyesi ve paketlemesinin de ayrı bir tehlike arz ettiği ifade edildi. Mersin'den başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların, elde ettikleri hayvanların etini, Adana'dan nakliye dahil 10 TL'den satış anlaşması yaptıktan sonra, soğutma sistemi olmayan kamyonlar ile 15 saati bulan süre içerisinde Antalya'ya götürdüğü öğrenildi.Yetkililer, hayvanların steril ortamda kesilse bile, uygun olmayan koşullardaki bu nakliye sürecinin bile insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceğini vurguladı.Bu işle uğraşan herkesin ''uzmanlık'' alanının farklı olduğunu belirten yetkililer, şunları kaydetti:''Aslında hiç kimse bir başkasının işine karışmıyor. Yani birisi, canlı hayvanı temin ediyor, bir başkası kesiyor, bir diğeri nakliyesinden sorumlu oluyor, diğeri ise pazarlıyor. Mesela Adana'dan çıkan et, Antalya'daki bir kasaba toptan olarak satılıyor. Daha sonra ise buradan perakende olarak diğer kasaplara dağıtılıyor. Bu işin içinde olan kasapların tamamı da hem aldıkları kişilerin geçmişinden dolayı hem de meslekleri gereği etin kokusundan ve kesim şeklinden dolayı etin menşeini biliyor. Yani hiç kimse 'bu işten haberim yoktu' deme şansına sahip değil."