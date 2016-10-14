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Yaşam

At kasapları ormanda suçüstü yakalandılar!

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

14 Ekim 2016 16:33

Bursa'da jandarma ekipleri Uludağ'ın eteklerinde at kesen kasapları suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Posta'nın haberine göre, Uludağ’ın eteklerindeki merkez Yiğitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, düngece kestane toplarken at kesimi yapıldığını gören bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, ihbarın yapıldığı bölgeye baskın düzenledi.

Baskında kesilmiş bir at ile kesilmek için bekletilen 2 at bulundu. Hayvanları kestiği iddia edilen İsmail Ç. İle gözcülük yaptığı öne sürülen Halil Ç. gözaltına alındı. Zanlılar jandarma tarafından ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.



Bira şişesi arıyormuş


Yakalandığında elleri ve kıyafetleri kanlar içerisinde olan İsmail Ç. jandarmadaki ifadesinde at kestiğini kabul etmeyerek, "Ben her gün depozitolu bira şişesi toplamak için bölgede dolaşıyorum. Şişe ararken yerde etler olduğunu gördüm. Ne eti olduğunu merak edip baktım. Etleri yerden kaldırmak için dokunduğumdan dolayı da ellerim ve üstüm kan oldu" dedi.

Gözlemcilik yaptığı iddia edilen Halil Ç. ise içki içmek için bölgede olduğunu belirterek olayla ilgisinin bulunmadığını ve atları kestiği öne sürülen İsmail Ç.’yi tanımadığını öne sürdü. Atları kestiği iddia edilen İsmail Ç.’nin abisi Yusuf Ç.’nin de daha önceden at keserken yakalandığı belirlendi.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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