-AT ISIRDI, BİN 500 LİRA TAZMİNAT KAZANDI İZMİR (A.A) - 16.12.2010 - İzmir'de bir hukuk bürosunda sekreterlik yapan Nur Emine Tırpancı, at tarafından ısırılması üzerine atın sahibine karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, atın sahibi Zeki Kara ile Tırpancı'nın avukatı Özge Doğanalp katıldı. Kara, mahkemede verdiği ifadesinde, olay günü, davacının atın yanında hızla geçtiğini, bundan ürken atın başını çevirirken Tırpancı'ya çarptığını söyledi. Geçimini faytonculuk yaparak kazandığını belirten Kara, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını, maddi yönden mağdur olduğunu ifade etti. Mahkeme, Zeki Kara'nın yasal faizi hariç Nur Emine Tırpancı'ya bin 500 lira tazminat ödemesine karar vererek, davayı bitirdi. -"ŞEHRİN ORTASINDA ATIN İNSANI ISIRDIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?"- Karara ilişkin açıklama yapan Tırpancı'nın avukatı Özge Doğanalp, 10 bin lira tazminat istemiyle dava açtıklarını hatırlatarak, verilen tazminatı az bulduklarını söyledi. Doğanalp, "Şehrin ortasında bir atın insanı ısırdığı nerede görülmüş? Bu tazminat az, temyize gideceğiz" dedi. Faytoncuların, yaptıkları işten ötürü belediyeden izin aldıklarını ifade eden Doğanalp, bu konuya ilişkin belediye hakkında da dava açma hazırlığında olduğunu bildirdi. Alsancak semtindeki bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışan Tırpancı, 25 Eylül 2010 tarihinde, Karşıyaka'daki evine gitmek için iş yerinden çıkmış, Alsancak Vapur İskelesi'ne yürürken kenarında duran Zeki Kara'ya ait faytona bağlı at tarafından omzundan ısırılmıştı. Bir süre tedavi gören Tırpancı, daha sonra atın sahibi Kara hakkında tazminat davası açmıştı.