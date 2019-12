-At etli menüye 4 gözaltı İZMİR (A.A) - 23.08.2011 - İzmir'de, ihaleyle yemek hizmetini üstlendiği kurumlarda, menüde at eti kullandığı belirlenen şirket ile şirkete malzeme temin eden iş yerinin 4 yetkilisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı kurumların yemek ihalelerini kazanan firmanın, menüler hazırlanırken dana eti yerine at eti kullandığı yönündeki şikayetler üzerine 2 ay önce inceleme başlattı. Polis, şirkete yönelik incelemeyi sürdürürken, tabldotlardaki yemeklerden alınan numuneler de laboratuvar incelemesine gönderildi. Laboratuvar sonuçlarına dayanılarak düzenlenen bilirkişi raporlarında yemeklerde at eti kullanıldığının belirlenmesinin ardından, polis şirkete operasyon düzenledi. Operasyonda, İzmir'deki birçok kurumun yemek ihalesini üstlenen firma ile bu firmaya malzeme temin eden şirketin 4 yetkilisi gözaltına alındı. Yemek servisi yapan firmanın, Dokuz Eylül Üniversitesinin de aralarında bulunduğu İzmir'deki birçok kurumun yemek ihalesini üstlendiği, at etli menüden 60 bine yakın kişinin yediği bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltına alınanların sayısının artabileceği bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün de 10 gün önce yaptığı açıklamada, anlaştıkları yemek firmasının dönerlere at eti karıştırdığının tespit edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.