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Dünya

At başı heykelinde 35 kilo kokain ele geçirildi!

Kokainin 10 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı

03 Temmuz 2016 21:56

Yeni Zelanda polisi, hava kargosuyla bu ülkeye gönderilen bir at başı heykelinin içinde 35 kilo kokain ele geçirdi.

Bu, ülkede bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki kokain oldu.

Kokainin 10 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.

Parıltılı bir dış yüzeyi olan heykelin Meksika'dan kargoya verildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında bir ABD ve iki Meksika vatandaşı gözaltına alındı.

Yetkililer kokainin ya bu ülkede satmak ya da başka bir ülkeye gönderilmek üzere Yeni Zelanda'ya getirildiğini belirtti.

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