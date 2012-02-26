T24 LogoT24 Logo
Dünya

Asya'nın üç köşesi depremle sarsıldı

Asya'nın üç farklı noktasında şiddetli depremler meydana geldi.

26 Şubat 2012 16:34


T24 - Sibirya'nın güneybatısında 6.8 büyüklüğünde, Tayvan'ın ikinci büyük kenti Gaoşiong yakınında 5.9 büyüklüğünde ve Pakistan'da da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Sibirya:

Amerikan Jeofizik Kurumu, Moğolistan sınırı yakınında meydana gelen depremin merkez üssünün Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'ın 100 kilometre kadar doğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.


Tayvan:

Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin kente 57 kilometre uzaklıkta, 4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Hong Kong Deprem Gözlem Merkezi depremin büyüklüğünü 6, Tayvan Deprem Merkezi büyüklüğü 6,1 olarak açıkladı.

Tayvan Deprem Merkezi, depremden sonra 3 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, evlerinin yıkılmasından korkarak sokaklara dökülen halkın görüntülerini yayımlarken, şu ana kadar ölen, yaralanan veya maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Eylül 1999'da Tayvan'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.


Pakistan:

Pakistan'ın güneybatısındaki Beluçistan eyaletinin Afganistan sınırı yakınlarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Kurumu (MET), merkez üssü Dalbandin kasabası olan orta şiddetli sarsıntıda şu ana kadar can kaybı ihbarının olmadığını bildirdi.

Halkta korku ve paniğe yol açan depremin artçı sarsıntılarının olabileceği belirtildi.

Geçen yıl Şubat ayında yine merkez üssü Dalbandin kasabası olan 7,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmiş, can kaybı olmamıştı.

 

ETİKETLER

AsyadepremSibiryaTayvanPakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24