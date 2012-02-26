Asya'nın üç köşesi depremle sarsıldı



T24 - Sibirya'nın güneybatısında 6.8 büyüklüğünde, Tayvan'ın ikinci büyük kenti Gaoşiong yakınında 5.9 büyüklüğünde ve Pakistan'da da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sibirya:

Amerikan Jeofizik Kurumu, Moğolistan sınırı yakınında meydana gelen depremin merkez üssünün Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'ın 100 kilometre kadar doğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Tayvan:

Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin kente 57 kilometre uzaklıkta, 4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Hong Kong Deprem Gözlem Merkezi depremin büyüklüğünü 6, Tayvan Deprem Merkezi büyüklüğü 6,1 olarak açıkladı.

Tayvan Deprem Merkezi, depremden sonra 3 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, evlerinin yıkılmasından korkarak sokaklara dökülen halkın görüntülerini yayımlarken, şu ana kadar ölen, yaralanan veya maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Eylül 1999'da Tayvan'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.



Pakistan:

Pakistan'ın güneybatısındaki Beluçistan eyaletinin Afganistan sınırı yakınlarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Kurumu (MET), merkez üssü Dalbandin kasabası olan orta şiddetli sarsıntıda şu ana kadar can kaybı ihbarının olmadığını bildirdi.

Halkta korku ve paniğe yol açan depremin artçı sarsıntılarının olabileceği belirtildi.

Geçen yıl Şubat ayında yine merkez üssü Dalbandin kasabası olan 7,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmiş, can kaybı olmamıştı.