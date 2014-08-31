Asya'nın güzellik kraliçesi 100 bin dolarlık tacıyla kayıplarda

Güney Kore’nin başkenti Seul’da geçen mayıs ayında düzenlenen “Miss Asya Pasifik Dünya Güzellik Yarışması”nda birinci seçilen 18 yaşındaki Myanmarlı May Myat Noe, kraliçe unvanı alınınca Swarovski taşlarla kaplı 100 bin dolarlık (216 bin TL) tacıyla kayıplara karıştı.

Yarışmanın medya sorumlusu David Kim, May’in kraliçe seçildikten sonra organizatörlere, medyaya, hatta hayranlarına kaba davrandığını ve yalan söylediğini, bu yüzden unvanın elinden alındığını açıkladı.

Sponsorların, May’in göğüslerini büyütecek estetik ameliyat için 10 bin dolar verdiğini de belirten Kim, “Onun daha güzel olması gerektiğini düşündük. Göğüslerini büyütmesi için hastaneye gönderdik. Şimdi herkes onun artık kraliçe olmadığını biliyor, taç kendisinde olduğu sürece birinci olduğunu düşünüyor. Ama öyle değil” dedi.

May’in göğüslerini büyütmeyi reddettiği için tacının elinden almak istendiği de iddia edildi.

Tacıyla birlikte Seul’da kayıplara karışan, telefonlara cevap vermeyen May’in yakında suçlamalara cevap vermek için basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.