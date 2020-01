Asya'nın en büyük MMA organizasyonunda ilk defa Türkiye'den bir takım mücadele edecek

Asya'nın en büyük Mixed Martial Arts (MMA), Karma Dövüş Sanatları organizasyonu ONE Fighting Championship'te ilk defa Türkiye'den bir takım mücadele edecek.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde yapılacak yılın ikinci 'ONE Championship: Clash of Heroes' mücadelelerinde Corvos Takımı adına 29 Ocak 2016 Cuma günü TSİ 13.00'te başlayacak maçta Dağıstan Doğumlu Saygid Guseyn Arslanlıyev, nam-ı diğer Dagi ringe çıkacak. Dagi'nin rakibi ise Endonezyalı Mishal Alfad olacak.

CNN Türk'ün haberine göre 6 ONE FC ile 6 maçlık mücadele anlaşması olan Dagi'nin ilk ONE Fighting Championship maçı internet üzerindeki http://onefc.com/livestream adresinden canlı takip edilebilecek.

ONE Fighting Championship (ONE FC) Nedir?

2011 yılında Malezya'da kurulmuştur ve Asya kıtasının en büyük Karma Dövüş Sanatları Organizasyonu'dur. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından başta FOX Televizyonu olmak üzere yaptığı önemli yayın anlaşmaları sayesinde 75 ülkede 1 milyar eve ulaşmakta. Kawasaki, Marvel, Facebook ve Disney ile partnerlik anlaşmaları olan organizasyon 2012 yılında Dünya MMA Ödüllerinde "yılın yapımı" ödülünü kazanmıştır.

Saygid 'DAGİ' Guseyn Arslanliyev kimdir?

Dağıstan'lı sporcu 23 Ekim 1994 doğumlu. 9 yaşında güreş ve boks yapmaya başladı, ilk şampiyonluğunu da bu yaşta kazandı. Pyat Storon Sveta Dağıstan Spor Akademisi'nde yatılı olarak öğrenim hayatına başladı. 12 yaşında katıldığı ilk turnuva, Dağıştan Şampiyonası'nı kazandı. 16 yaşındayken ailesiyle taşındığı Türkiye'de, Burak Değer Biçer ve Corvos takımı ile tanıştı ve kendisine Dagi lakabı verildi. MMA'da hem Brezilya Jiu-Jitsu'su hem de Muay Thai tarzında dövüşüyor. Şu anda Brezilya Jiu-Jitsu'su dalında mor kuşak sahibi. 4 yıldır yer aldığı Corvos Takımı adına katıldığı ilk büyük MMA maçı, Avrupa MMA Ligi mücadelesinde Hırvat rakibi Djore Stoyanov'u 50 saniyede nakavt ederek bu kategoride ilk galibiyetine ulaştı.

Şampiyonlukları ve Başarıları

Profesyonel MMA Maçları

1 (G) - 0 (M) - 0 (B)



Brezilya Jiu Jitsu'su Dalında

•IBJJF Avrupa Açık Şampiyonası – Gümüş Madalya

•IBJJF Avrupa Açık No Gi Şampiyonası – Gümüş Madalya

•IBJJF Roma Açık Şampiyonası - Bronz Madalya

•Türkiye Ulusal Ne Waza Şampiyonluğu

•Brezilya São Paulo Eyaleti Paulista Şampiyonası - Gümüş Madalya

•Brezilya São Paulo Eyaleti Paulista Şampiyonası No Gi - Bronz Madalya

•Azerbaycan vs. Türkiye Boğuşma Turnuvası Şampiyonluğu

•Azerbaycan Açık Gi Şampiyonu

Wushu Sanda Dalı Başarıları

•Rusya Şampiyonluğu

•Ermenistan Şampiyonluğu

•3 Dağıstan Şampiyonluğu

•3 Azerbaycan Şampiyonluğu

Türkiye'de MMA'nın Tarihi

2000'li yılların ortasında yerel televizyon kanallarında bu sporun gösterilmesi ve ilerleyen yıllarda da bu spora ilgi duyan üniversiteli gençlerin üniversite kulüpleri kurmasıyla birlikte spor tabandan kendi kitlesini yaratmıştır. Üniversiteler arası kurulan Üni-MMA oluşumu bunda etkili olmuştur. 2013 yılında da Ali Arık ve Ali Hazer Deniz'in girişimiyle Ankara'da MMA Federasyonu kurulmuştur.

MMA, Karma Dövüş Sanatları Nedir?

Mixed Martial Arts, Türkçe anlamıyla Karma Dövüş Sanatları, Boks, Muay Thai, Brezilya tarzı Jiu-Jitsu, Judo, Güreş, Karate, Taekwondo ve Sanshou/Sanda dövüş tekniklerinin birlikte kullanılabildiği bir spor dalıdır. Ayakta ve yerde her türlü darbe ve rakibi kilitleme teknikleri mevcuttur ve serbesttir. Yerdeki rakibe vurulabilir, boğma ya da eklem kilitleriyle mücadele bitirilebilir.

Kökleri Klasik Yunan dönemindeki Antik Olimpiyatlar'da yer alan boks ve güreş karması bir spor dalı olan Pankreas ya da Pankration'a kadar dayanmaktadır. Bu dövüş sporunun bugünkü temellerini ise dövüş filmlerinin unutulmaz ismi Bruce Lee'nin attığı dile getirilmektedir.

İlk büyük Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası, 1993 yılında Ultimate Fighting Championship (UFC) adıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilmiştir. Bugün ise Bellator MMA, ONE Fighting Championship, World Series of Fighting ve sadece kadın dövüşçülerin katıldığ Invicta FC gibi farklı şampiyonalar da düzenlenmektedir. Dünya çapında Japonya, Brezilya, Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere 51 adet Karma Dövüş Sanatları Şampiyonaları da yapılmaktadır Erkeklerde en çok bilinen isimler arasında Japon Kazushi Sakuraba, Brezilyalı Anderson Silva ve kadınlarda ise Ronda Rousey yer almaktadır.