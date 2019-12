-ASYA'DAN AVRUPA'YA KOŞTULAR İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - İstanbul'da her yıl uluslararası heyecan yaratan 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda, Afrika rüzgarı esti. Afrikalı atletler maraton ve 15 kilometrelik koşularda hem erkeklerde hem de bayanlarda ilk sıraları aldılar. Erkeklerde Kenyalı Vincent Kiplagat 2.10.39 ile birinci, Etiyopyalı Dereje Yadete Woldegiorgis 2.11.53'lük derecesiyle ikinci, yine Etiyopyalı Girma Assefa da 2.13.37 ile üçüncü oldu. Bayanlar maratona da Etiyopyalı atletler damgasını vurdu. İlk üç sırayı Etiyopyalı Ashu Kasım 2.27.25, Alemitu Abera 2.27.54 ve Amane Gobena 2.32.28'lik dereceleriyle elde etti. 15 kilometrelik koşuda da yine ilk sıralarda Afrikalı sporcular vardı. Erkeklerde Etiyopyalı Abayneh Ayele Woldegiorgis birinci, Kenyalı Sang Benard Cheruiyot ikinci, Etiyopyalı Workinhe Tesfa üçüncü olurken, bayanlarda ise Kenyalı Emily Chebet birinci, Etiyopyalı Belaynesh Oljira ikinci, Türkiye'den Meryem Doğan ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Böylece maraton ve 15 kilometrede erkekler ve bayanlarda Etiyopya 8, Kenya ise 3 madalya kazandı. -ERKEKLERDE BEKİR KARAYEL- 85 ülkeden atletlerin katıldığı maratonda Türk sporcular içinde ise erkeklerde en iyi dereceyi Bekir Karayel yaptı. Erkeklerde Bekir Karayel genel klasmanda 12.16.40'lık derecesiyle 5. sırada yer alırken, Türk sporcular içinde de birinci oldu. Erkan Kuş, 2.23.05 ile genel klasmanda 7, Türk sporcular içinde 2, Selahattin Selçuk da 2.28.13 ile genel klasmanda 9, Türk sporcular içinde de 3. sırayı aldı. -BAYANLARDA BAHAR DOĞAN- Türk sporcular içinde bayanlar maratonda ise Bahar Doğan, 2.37.51'lik derecesiyle genel klasmanda 6., Türk sporcular içinde ise birinci oldu. Nilay Esen, 2.44.58 ile genel klasman 7.'si, Türk sporcular 2.'si olurken, 2.49.19 derece yapan Ümmü Kiraz ise genel klasmanda 8, Türk sporcular içinde ise üçüncü sırayı elde etti. -SON 2 YILIN ŞAMPİYONU 4. OLDU- Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda son 2 yılın şampiyonu Etiyopyalı Kasime Adilo Roba, bu kez 4.'lükle yetinmek zorunda kaldı. Roba, 32. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu 2.16.08 ile dördüncü sırada tamamladı. Bayanlarda da geçen yılı birinci bitiren Etiyopyalı Bizunesh Urgesa, Roba gibi dördüncü olabildi. Urgesa, 2.34.14'lük derecesiyle dördüncülüğe ulaştı. -TEKERLEKLİ SANDALYE DERECELERİ- Maratondan 15 dakika önce startı verilen tekerlekli sandalye yarışında erkeklerde Japon Choke Yasuoka 10.38.10 ile birinci oldu. Bayanlarda ise Türk sporcu Zübeyde Süpürgeci 11.42.49'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Bu arada, Japon gazeteciler de Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu takip ederek ülkelerine haber ve fotoğraf geçtiler. -TOPLAM 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL DAĞITILDI- 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda sporculara toplamda 1 milyon dolar para ödülü dağıtıldı. Maratonda, genel klasmanda erkek ve bayanlarda birincilere 50 bin, ikincilere 25 bin, üçüncülere 15 bin, dördüncülere 10 bin, beşincilere 8 bin dolar ödül verildi. -MARATON, 15 KİLOMETRE KOŞU VE HALK KOŞUSU PARKURLARI- Maratonda startın ardından Boğaziçi Köprüsü'nü geçip Beşiktaş sapağından ayrılarak Babraros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inen atletler sahil yolunu izleyerek Karaköy'e gelip, Galata Köprüsü'nü geçip Eyüp'e yöneldi. Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya yönelen atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy'e doğru gidip aynı yolu geri dönerek Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet'e çıktı. Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan ''At Meydanı''nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında yer aldı. Maraton ile aynı yerde startı verilen 15 kilometre koşuda ise sporcular, köprüyü geçtikten sonra maratoncularla aynı güzergahı kullanıp Karaköy'e geldi. Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerek yarışa devam eden atletler, Kadir Has Üniversitesi'nin önünden yapılan dönüşle, maraton güzergahından ayrıldı. Üniversitenin önünden yapılan dönüşle Gülhane Parkı'na yönelen atletler, parkın içinden geçip Sultanahmet'e çıktı. Bu arada, 15 kilometre koşusunda önde bulunan 6 kişilik grup, yanlış yönlendirme nedeniyle Kadir Has Üniversitesi önünden dönmeyip, maraton güzergahına doğru yol aldılar. Ancak kısa sürede yanlışlık anlaşılınca, koşucular yeniden 15 kilometre koşusunun parkuruna girdiler. -ARAÇ TRAFİĞİNE DÜZENLEME- Organizasyon kapsamında yapılan tüm koşuların parkurlarına çıkan güzergahlarda yollar 07.00-14.30 saatleri aralığında araç trafiğine kapatıldı. Kabataş-Sultanahmet tramvay hattı 12.00'ye kadar kapalı kalırken, Boğaziçi Köprüsü'nü kullanan tüm sürücüler, kapatma noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine yönlendirildi. -MARATONDA AVRUPA BİRLİĞİ RUHU- Avrasya Maratonu'nda yarışmacılar göğüslerinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği logosu ile koştu. Avrasya Maratonu için basılan 100.000 civarındaki göğüs numarasında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin logosu da kullanıldı. Aynı koşuda ilk iki bin kişiye start noktasında Türk ve AB bayraklarının uyumunu ve zenginliğini yansıtan ABGS el bayrakları da dağıtıldı. -ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI- Maratonda dereceye giren sporcuların belirlenmesinin ardından, maratonun tamamlandığı Sultanahmet'te ödül töreni düzenlendi. Aralarında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin'in de bulunduğu yetkililer, maraton ve tekerlekli sandalyede ilk 3 sırayı alan erkek ve bayan sporculara madalya, kupa ve para ödüllerini verdi. Bu arada, bayanlar maratonda 3. sırayı elde eden Amane Gobena, güçlükle podyuma gelirken, ödülünü aldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmek için çadıra götürüldü.