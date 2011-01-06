-ASYA'DAKİ YOKSUL KADINLAR İÇİN 10 BİN İÇ ÇAMAŞIRI SİNGAPUR (A.A) - 06.01.2011 - Asya'daki yoksul kadınlar için Singapur'da başlatılan bir kampanyada, üç haftada 10 binden fazla sutyen toplandı. CozyCot adlı Singapurlu feminist sitesi, başlattığı yardım kampanyasında ilk olarak 500 ila 1000 sutyen toplamayı planladıklarını, bu sayının beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Sitenin kurucusu Nicole Yee, bu tür girişimlerin yapıldığı Avrupa'nın tersine, böyle bir kampanyanın Asya'da yeni olduğunu söyledi. Özellikle Twitter üzerinden yaygınlaştırılan kampanyada sağlanan başarı üzerine, sürenin mart sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi. Kampanyaya "Singapur'da çalışan Filipinli hizmetçilerin de katıldığını" açıklayan Nicole Yee, "sutyenin öncelikli ürünler arasında su ve gıda gibi ilk sırada yer aldığını" ifade etti. Yee, Myanmar, Kamboçya veya Endonezya gibi Asya ülkelerindeki birçok yoksul kadına bu olanağın sunulamadığına dikkati çekti.