-Asya'da borsalar kararsız TOKYO (A.A) - 12.08.2011 - Asya'da borsaların bazıları düşerken, bazıları değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,20 (18,22 puan) azalarak 8.963,72 puana gerilemiş bulunuyor. Asya'da ayrıca Tayvan Borsası yüzde 1,06, Güney Kore Borsası yüzde 0,92 ve Hindistan Borsası yüzde 0,03 geriledi. Singapur Borsası ise yüzde 1,35, Endonezya Borsası yüzde 0,89, Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,36 ve SE Endeksi yüzde 0,29, Tayland Borsası yüzde 0,18, Avustralya Borsası yüzde 0,54 ve Hong Kong Borsası yüzde 0,82 yükseldi. -Amerika ve Avrupa borsaları- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 3,95 (423,37 puan) değer kazanarak, 11.143,30 puana, Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 4,63 (51,88 puan) artarak 1.172,64 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 4,6 (111,63 puan) artarak 2.492,68 puana çıktı. Amerika kıtasında ayrıca Kanada Borsası yüzde 2,79, Brezilya Borsası'nda Bovespa Endeksi yüzde 3,79, Arjantin Borsası'nda Merval Endeksi yüzde 4,96 ve Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 4,26 arttı. Avrupa'da da dün borsalar değer kazandı. Londra Borsası'nda dün FTSE-100 Endeksi yüzde 3,11 (155,67 puan) değer kazanarak 5.162,83, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,89 (86,67 puan) artarak 3.089,66 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,28 (184,24 puan) yükselerek 5.797,66 puana çıktı. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 4,10, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 5,02, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 1,99, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 3,56, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 3,66 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. -Petrol fiyatı- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 85 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 77 sent değer kaybederek 84,95 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı dün 2,83 dolar (yüzde 3,4) artarak 85,72 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün eylül ayı teslimi varil fiyatı da 47 sent düşüşle 107,55 dolardan satılıyor.