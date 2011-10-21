-Asya'da bazı borsalar düştü, bazıları yükseldi TOKYO (A.A) - 21.10.2011 - Asya'da borsaların bazıları düşerken, bazıları değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 0,04 azalarak 8.678,89 puandan haftayı tamamladı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsasında SE Composite endeksi yüzde 0,12, Avustralya Borsası yüzde 0,08 ve Endonezya Borsası yüzde 0,70 geriledi. Güney Kore Borsası ise yüzde 2,05, Singapur Borsası yüzde 0,72, Hong Kong Borsası yüzde 0,19, Hindistan Borsası'nda BSE Sensex 30 Endeksi yüzde 0,26, Tayvan Borsası yüzde 0,14 ve Tayland Borsası yüzde 0,11 yükseldi. -Amerika ve Avrupa borsaları- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 11.541,80 puana ve Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 0,46 artarak 1.215,39 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 2.598,62 puana geriledi. Amerika kıtasında ayrıca Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 0,37, Brezilya Borsasında Bovespa Endeksi yüzde 1,74, Kanada Borsası yüzde 0,16 değer kaybetti. Arjantin Borsasında Merval Endeksi ise yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da dün borsalar düştü. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 5.384,68 puana, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,32 azalarak 3.084,07 puana ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,49 düşerek 5.766,48 puana indi. Avrupa'da ayrıca İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 2,73, Hollanda'da Amsterdam Borsası'nda AEX Endeksi yüzde 0,89, İsviçre Borsası yüzde 0,74, İtalya'da Milano Borsası yüzde 3,78, Portekiz Borsasında PSI Endeksi yüzde 0,64 ve İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. -Petrol fiyatı- ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı 86 dolar seviyesinde ve Londra Brent tipi ham petrolün Aralık ayı teslim fiyatı 110 doların altında işlem görüyor. ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 16 sent artışla 86,23 dolardan satılmaya başladı. ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı dün 22 sent düşerek 86,07 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Aralık ayı teslimi varil fiyatı da 14 sent düşüşle 109,90 dolardan satılıyor.