Asya zirvesi İstanbul'da toplanıyor

T24 -

İsrail temsil edilmiyor

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi İstanbul'da başlıyor. Zirveye Rusya, İran, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Filistin, devlet başkanı düzeyinde katılacak.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirve kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulu Başkanı Ali Treki, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Çırağan Sarayı'nda ayrı ayrı görüşecek.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan, Suriye, Filistin, Afganistan Ve Kazakistan devlet başkanlarıyla, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ile Çırağan Sarayı'nda ayrı ayrı bir araya gelecek.Liderlerin gelişleri ve zirve sırasında İstanbul trafiğinin olumsuz etkilenmesi de bekleniyor.Yolların kapatılma ihtimaline karşı sürücülerin alternatif yollara yönelmesi isteniyor.Yardım konvoyuna baskın sonrası ilişkilerde yaşanan kriz nedeniyle İsrail Başbakan Yardımcısı Dan Meridor zirveye katılmıyor.