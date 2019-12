-ASYA BORSALARI OLUMSUZ ETKİLENDİ TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 08.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürme kararı, Asya borsalarının bu haftaya da düşüşle başlamasına yol açtı. Uluslararası borsalar geçen hafta ABD ekonomisinin yavaş büyümesi ve Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya ve İspanya'ya yayılacağı endişeleri üzerine büyük kayıplar vermişti. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarındaki değer kaybı da devam ediyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,18 (202.32 puan) azalarak 9.097,56 puandan kapandı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 3,38 ve SE Endeksi yüzde 3,38, Tayland Borsası yüzde 2,89, Hindistan Borsası yüzde 2,63, Avustralya Borsası yüzde 2,69, Singapur Borsası yüzde 4,60, Güney Kore Borsası yüzde 4,06, Endonezya Borsası yüzde 4,99, Hong Kong Borsası yüzde 3,76 ve Tayvan Borsası yüzde 3,82 değer kaybetti. -AMERİKA VE AVRUPA BORSALARI- ABD'de geçen hafta cuma günü New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 0,54 (60,93 puan) değer kazanarak, haftayı 11.444,61 puandan kapattı. Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 0,06 (0,69 puan) azalarak 1.199,38 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,94 (23,98 puan) azalarak 2.532,41 puana indi. Haftanın tamamında Dow Jones Endeksi yüzde 5,8, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 7,2, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 8,1 oranında değer kaybetti. Avrupa'da da borsalar haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,71 (146,15 puan) değer kaybederek 5.246,99 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,78 (178,60 puan) azalarak 6.236,16 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 1,26 (41,79 puan) azalarak 3.278,56 puandan haftayı kapattı. -PETROL FİYATI- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 84 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 107 doların altında işlem görüyor. Asya'daki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı eylül ayı teslimi bugün 3,27 dolar değer kaybıyla 83,61 dolara geriledi. ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen haftayı 86,88 dolardan kapatmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı eylül ayı teslimi de 2,46 dolar düşerek 106.91 dolardan işlem görüyor.