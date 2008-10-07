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Ekonomi

Asya borsaları düşüşle başladı

Japon Nikkei Endeksi 5 yıldır ilk kez 10.000 Puanın altına düştü. Diğer Asya borsaları da yüzde 4 oranında düştü

07 Ekim 2008 03:00

Amerikan hükümetinin 700 milyar dolarlık kurtarma paketine rağmen dünya borsaları dün de değer kaybetmeye devam etti. 

Dün yüzde 4’ün üzerinde düşüşle günü kapatan Japon Nikkei Endeksi bugün alım satım işlemlerine yüzde 5’i aşkın düşüşle başladı. Tayvan, Güney Kore ve Hong Kong borsaları dün yüzde 4 ila 5 arasında değer kaybetti.

New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi, dört yıl içinde ilk kez 10 bin puanın altına indi. Yüzde 7 oranında düşüş kaybeden endeks, günü daha sonra yüzde 3 buçuk düşüşle kapattı.

Avrupa piyasaları en büyük düşüşlerini yaşarken, Rus borsası da yüzde 12 oranında değer kaybına uğradı.

Brezilya’da hisse senetlerinin yüzde 10 değer kaybetmesi üzerine borsada işlemler durduruldu.

Dünya liderlerinin finans piyasalarındaki çalkantıları durdurması yönündeki çabaları sonuç vermiyor. Avrupalı liderler yatırımcılara güven vermeye çalışırken, Başkan Bush da 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin işe yaraması için yatırımcılardan zaman tanımalarını istedi.

Borsayla birlikte petrol fiyatları da düşmeye devam ediyor. Birkaç ay önce varil başına 150 dolara çıkan fiyatlar dün 90 dolara indi.

Bir ons altın ise, 22 dolar değer kazanarak, 857 dolar 72 sentten alıcı buldu.

Borsaların rekor değer kaybı, kredi sıkışıklığının tüm dünya ekonomisini yavaşlatacağı kaygısından kaynaklanıyor. (Voice of America)

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