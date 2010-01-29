Asya Bank'ta istifa

T24- Asya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ünal Kabaca'nın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa ettiği bildirildi.







Asya Katılım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yazısında, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ünal Kabaca'nın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa ettiği belirtildi.



Banka Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Behçet Akyar'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Özdemir'in de Genel Müdür olarak görevlendirilmesi için Bankalar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verdiği duyuruldu