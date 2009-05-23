Asuaman Krause sunuculuğu sevdi

Asuman Krause, birbirinden eğlenceli yarışmaların yer aldığı "Wipe Out" un tatile girdiği yaz döneminde " Fear Factor Extreme" ile ekranlarda olacak.





Acun Ilıcalı 'ya rakip gösterilen Krause , " Programı onunla sevdik. İlk o sundu. Ben de bu programların ilk kadın sunucusuyum.Daha yolun başındayım ama çok başarılıyım" diyor.



Asuman Krause, birbirinden eğlenceli yarışmaların yer aldığı “Wipe Out”un tatile girdiği yaz döneminde Star TV’nin “Fear Factor Extreme” (Korku Faktörü Ekstrem) programı ile ekranda olacak. Türk izleyicisini “Fear Factor” ile tanıştıran Acun Ilıcalı’ya rakip gösterilen Krause, “Programı onunla sevdik, ilk o sundu. Ben de bu tarz programların ilk kadın sunucusuyum. Daha yolun başındayım ama çok başarılıyım” diyor.



“Wipe Out”un ardından “Fear Factor Extreme” programına başlıyorsunuz...

- Bu sezonluk “Wipe Out” sona erdi ama önümüzdeki sezonda yeniden başlayacağız. “Fear Factor Extreme” ise yaz döneminde yayınlanacak. Çekimleri yine Arjantin’de yapacağız. Bu program bir sette değil, farklı farklı yerlerde çekilecek. “Wipe Out”un felsefesi eğlence, “Fear Factor Extreme”inki ise adrenalin üzerine kurulu.



Yarışmada nasıl etaplar olacak?

- Bunlar sürpriz. “Fear Factor” yarışmasına, adına ‘extreme’ de eklendiğinden daha gözü kara, daha korkusuz yarışmacılar çift olarak katılacak. 8 çift yarışacak.



Büyük ödül ne peki?

- Yarışmanın sonunda para ödülü var. Türkler’de hep vardır ya, “50 milyar için bunu yapar mısın, 40 milyar verseler bunu yapar mısın” diye sorarlar. Bu soruların bir anlamda cevabını göreceğiz programda. Zaten katılımcılar 10 hafta yarıştıktan sonra bu parayı hak edecek.



Sizce insanlar bu tarz yarışmalara neden katılıyor?

- Tamamen yeni bir şeyler denemek, ne kadar ileri gidebileceklerini görmek için katılıyorlar. Fobisi, korkusu varsa bunu da sınamak istiyor. Kimsenin para için yarıştığını düşünmüyorum.



Programa başvuranlar form dolduruyor. Yarışmacıların karşısına formda yazdıkları fobileri de özellikle çıkarılacak mı?

- Tabii ki... Aslında birkaç fikir var ama buna çekimlerde karar vereceğim. Beni biraz tanıyorsanız, neler yapıp neler yapamayacağımı da biliyorsunuzdur.



Yeni single yolda



Yarışma için imaj değişikliği yapacak mısınız?

- Daha sert bir imajımız olacak. Burada elbiselere, topuklulara pek yer yok. Çünkü programda bol aksiyon var. Tarz olarak daha cool bir hava olacak.





- Bir ayağınız artık Arjantin’de. Alışabildiniz mi oraya?

- Arjantin’e alıştım. Çok seviyorum. Oraya tekrar gideceğim için mutluyum. Bir aylığına çekimlere gidip tamamlayıp dönüyoruz. Programımı çok etkilemiyor ama biraz sıkışıyoruz tabii ki. Bir taraftan yazın yayınlanacak single’ımı hazırlıyoruz.



Ne zaman piyasaya çıkacak?

- Şarkıları henüz dinleme aşamasındayız. Kimlerle çalıştığım ise şimdilik sürpriz olsun.



“Kukla” albümüyle müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalamışken neden bu alanda devam etmediniz de sunuculuk yapmayı tercih ettiniz?

- Bu bir tercih meselesi. Uluslararası bir platformda çalışmayı arzuladım. “Wipe Out”u seçmem şimdi bana “Fear Factor Extreme”in kapısını açtı. Demek ki doğru bir karar vermişim.



Aşk hayatınızı da sormak istiyorum. Önder Açıkbaş ile aynı evde yaşamaya başladığınız yönünde haberler çıktı.

- Ben kendi evimde oturuyorum. Haberi de bilmiyorum.



Daha yolun başındayım ama çok başarılıyım



Fear Factor Extreme’i sunacağınız belli olduğunda Acun Ilıcalı’ya rakip gösterildiniz. Siz kendinizi ona rakip görüyor musunuz?

- Kimseye rakip olmak gibi bir derdim yok. Acun çok başarılı. Türkiye’de bu tarz programları ilk kez o yaptı. Bir de bu programları hep erkekler sunmuştu. İlk kadın sunucu benim. Daha yolun başındayım ama çok başarılı olduğumu düşünüyorum.









