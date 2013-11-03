Astsubay'lar 't'yi istemiyor

Emekli astsubaylar meslek isimlerindeki ‘T’ harfinin kaldırılması için Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Dilekçede yeni isim olarak 1983 öncesinde kullanılan assubay veya Atatürk’ün istediği gibi asubay önerildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran bir grup emekli astsubay meslek adlarındaki ‘t’ harfinin kaldırılmasını istedi.

Başvuru dilekçesinde, ‘astsubay’ olarak yazılan meslek adlarının 1983 öncesi Türk Dil Kurumu (TDK) yazımında olduğu gibi ‘assubay’ veya Atatürk’ün istediği gibi ‘asubay’ şeklinde yazılması talep edildi. Dilekçede, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan Evren’in yazılı emriyle, ‘assubay’ın ‘astsubay’ olarak değiştirildiği anlatıldı. Evren’in yazılı emrinde, bunun aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılacağının da yer aldığı ifade edildi ve TDK’nın de buna uyarak imla kılavuzlarında düzeltme yaptığı belirtildi. Dilekçede, “Cunta yönetiminin Silahlı Kuvvetler’e ve TDK’ya baskıyla kabul ettirdiği ‘astsubay’ kelimesinin ses uyumuna uygun olarak tekrar eskisi gibi ‘assubay’ şeklinde yazılması gerekmektedir” denildi. Dilekçede, ayrıca darbeden önce TDK imla kılavuzunda astteğmenin ‘asteğmen’, üstteğmenin ‘üsteğmen’, astsolistin ‘assolist’, astbaşkanın da ‘asbaşkan’ olarak yer aldığı vurgulandı.