Astsubay'ın duran kalbi çalıştırıldı!

T24 - Diyarbakır'ın Ergani İlçesi kırsal kesiminde askerlere pusu kuran PKK'lıların açtığı ilk ateşte, 1'i ağır 4 asker yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve ilk anda şehit olduğu açıklanan astsubayın duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan astsubay yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Ergani'nin Ortaçağ Köyü'nde bir grup PKK'lı dün gece yarısı nöbet tutan geçici köy korucularına taciz ateşi açtı. Korucuların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Sikorsky helikopterlerle bölgeye askerler sevk edildi.



Bölgede bu sabah saatlerinde PKK'lıların izini süren askerlere PKK’lılar, Ergani ile Elazığ'ın Maden İlçesi arasındaki Değirmendere Köyü yakınlarında pusu kurdu. Teröristler güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 er olmak üzere 4 asker yaralandı. Timdeki askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristler, izlerini kaybettirmek için ormanlık ve dağlık alana kaçtı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.





Duran kalbi çalıştırıldı



Saldırıda yaralananlara ilk müdahale kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Burada durumu ağır olan astsubayın kalbi durması üzerin önce şehit olduğu açıklandı. Ancak doktorların yoğun çabasıyla astsubayın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından yaralılar helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırılan astsubayın durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.





Valilik: 5 yaralı var



Diyarbakır Valiliği, Ergani İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısında 5 askerin yaralandığı açıkladı. Açıklamada saat 10.20'de Diyarbakır-Elazığ karayolunun yol emniyetinde görevli güvenlik kuvvetlerine bir grup terör örgütü mensubu tarafından silahlı saldırıda bulunulduğu belirtilerek, "Açılan ateşe güvenlik kuvvetlerince derhal cevap verilmiş ancak ilk ateş sonucu 5 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavisi Diyarbakır Asker Hastanesi'nde sürdürülmekte olup bölgede operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir" denildi.



Ergani'de bugün saat 10.30 sıralarında pusu kurarak 1'i ağır 5 askeri yaralayan PKK'lıların saldırısının detayları ortaya çıkmaya başladı.



Bir grup PKK'lının dün saat 23.00 ile bugün saat 01.00 arasında Ergani'ye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaağaç Köyü'ne bağlı Sürekli Mezrası'na silahlı saldırı düzenledi. Köydeki korucuların karşılık vermesi üzerine teröristlere çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çatışma sırasında köye sızan PKK'lılar yaşları 8 ile 10 arasında olan biri kız 2 çocuğu yanlarına alarak kaçtı. PKK'lılar yanlarında götürdükleri çocukları bir süre sonra serbest bıraktı. Çocuklar Değirmendere Jandarma Karakolu'na götürüldü.





Hava destekli operasyon



Bölgede kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli başlatılan operasyon sürdürülüyor. Diyarbakır'dan Sikorsky helikopterlerle bölgeye indirilen komandolar teröristlerin izlerini sürüyor. Bölgeyi iyi bilen korucular da operasyona destek veriyor. Bu arada Kobra helikopterlerin de PKK'lıların bulunduğu alanları ateş altına aldığı belirtildi.



PKK'lıların pusu kurup 5 askeri yaraladığı Diyarbakır-Elazığ karayolundaki Değirmendere Köyü yakınlarında da önlem alıp, araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor. Zırhlı araçlarla önlemler devam ederken, karadan da sevk edilen askerler PKK'lıları takibini sürdürüyor. Elleri tetikte olan askerler arazide çalışmalarını sürdürüyor.



Bu arada bölgede köy korucularının kuru otları tutuşturması kısa süreli heyecan yarattı. Yapılan telsiz görüşmelerinde herhangi bir durumunun olmadığı ve otların yakıldığı ortaya çıktı.





