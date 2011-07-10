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ASTSUBAY, POLİS MEMURUNU YARALADI SAMSUN (A.A)

10 Temmuz 2011 01:49

-ASTSUBAY, POLİS MEMURUNU YARALADI SAMSUN (A.A) - 09.07.2011 - Samsun'un Atakum ilçesinde, bir astsubay, tartıştığı polis memuru bacanağını tabancayla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 60. Sokak'ta Trabzon'da görevli Astsubay Çavuş Tuncer Doğan (35) ile Bursa'da polis memuru olarak çalışan bacanağı Mustafa Er (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Doğan, bacanağı Er'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Karnından yaralanan Er, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı güvenlik güçlerine teslim oldu. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ve soruşturmanın sürdürüldüğünü söylediler. Bu arada, Doğan ve Er'in tatil için akrabalarının yanına geldikleri öğrenildi.

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