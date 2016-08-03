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15 Temmuz Darbe Girişimi

Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurduğu an

Ömer Halisdemir, Semih Terzi'nin 10 koruması tarafından şehit edildi

03 Ağustos 2016 21:15

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci general Semih Terzi’yi vurma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan ve darbe gecesinin seyrini değiştiren olay şöyle gelişti: Karargah binasının girişinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. Terzi ve korumaları, "Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" dedi. 

Korumalar Halisdemir'i etkisiz hale getirmek istedi. Halisdemir ise tabancasını çekti ve darbeci Terzi'yi alnından vurdu. Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek 30 kurşunla şehit edildi.

 

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