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Yaşam

Astsubay hayata döndürüldü ERGANİ (A.A)

23 Ağustos 2011 19:33

-Astsubay hayata döndürüldü ERGANİ (A.A) - 23.08.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki terör saldırısında yaralanan ve kalbi duran astsubay Ahmet Yumak, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ergani'nin Değirmendere köyü yakınlarında bir grup terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan 4 asker, Ergani Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edildi. Yaralıların burada tedavisi sürdürülüyor. Çatışma bölgesinden getirilen ve kalp solunumu durduğu için başlangıçta şehit olduğu düşünülen astsubay Ahmet Yumak'a Ergani Devlet Hastanesinde görevli doktorlar Abdülkadir Basravi ile Murat Yılmaz anında müdahalede bulunarak duran kalbin yeniden çalışmasını sağladı. Dr. Basravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı olarak getirilen Ahmet Yumak'a müdahale ettiğini, ilk anda kalp solunumunun durduğunu fark ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bunun üzerine zaman kaybetmeden hızla dışarıdan solunum desteği verdik. Dışarıdan yaptığımız solunum desteğiyle kesilen kalp solunumu yeniden başladı. İlk müdahaleyi tamamlayınca yaralıyı helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk ettik. Vatani görevimi de Diyarbakır Asker Hastanesinde tabip asteğmen olarak yaparken kalp solunumu duran bir albaya müdahalede bulunmuş ve kalp solunumunun yeniden başlamasını sağlamıştım.''

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