-Astsubay evinde ölü bulundu ERZURUM (A.A) - 27.01.2012 - Erzurum'da bir astsubay evinde ölü bulundu. Merkez Palandöken ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden S.K, dışarda bulunduğu sırada evde bulunan astsubay eşi T.K'dan haber alamadı ve evine döndü. S.K, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Astsubay eşini yerde hareketsiz yatarken bulan S.K, durumu polis ve bağlı bulundukları askeri birliğe bildirdi. Beylik tabancasının yanında ölü olarak bulunan T.K'nın (27) cesedi, adli incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.