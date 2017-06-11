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Astsubay, beylik tabancasıyla intihar etti

Arkadaşları: Hayat dolu biriydi, bunu nasıl yaptı?

11 Haziran 2017 22:52

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki 6'ncı Nike Filo Komutanlığı'nda görevli, 32 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Soner Çilenti, Küçükkuyu Beldesi, Limantaşı Mevkisi'nde beylik tabancasıyla intihar etti.

6'ncı Nike Filo Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Soner Çilenti, bugün öğle saatlerinde Küçükkuyu Beldesi Limantaşı Mevkisi'ne gelip, bir süre deniz kenarında oturdu. Ardından beylik tabancasını başına dayayan Çilenti, tetiğe dokundu. Silah sesi duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin öldüğünü belirlediği Çilenti'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bekar olan ve aslen Balıkesir'in Susurluk ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çilenti'nin cep telefonu ise denizde bulundu.

Haberi alıp, olay yerine gelen Çilenti'nin silah arkadaşları, "Hayat dolu biriydi. Bunu nasıl yaptı?" diyerek, üzüntülerini dile getirdi. Jandarma, Çilenti'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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