-ASTSUBAY ALİ KAYA GÖZALTINA ALINDI MUĞLA (A.A) - 08.06.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında tutuklama kararı çıkartılan astsubay Ali Kaya, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Şemdinli davası sanıkları astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklama kararı çıkartılan astsubaylardan Ali Kaya, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Kaya, Van'a gönderilmek üzere askeri yetkililere teslim edildi.